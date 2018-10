Call of Duty: Die Entwicklung des Multiplayer bis zu Black Ops 4

Sage und schreibe 15 Jahre ist es nun her, dass das erste Call of Duty das Licht der Welt erblickte. Ein aus heutiger Sicht sehr schlichter Weltkriegs-Shooter. In den 15 Jahren seit dessen Release hat es die Reihe auf 18 Spiele gebracht, 17 davon mit einem Multiplayer-Modus. Und der hat sich erheblich gewandelt.

Das gestern erschienene Call of Duty – Black Ops 4 wirft nun erstmals die Singleplayer-Kampagne vollständig über Bord und erweitert den Multiplayer sogar um den derzeit extrem beliebten "Battle Royale"-Modus. Wie die Entwicklung bis zu diesem Punkt vonstattenging, seht ihr in unserem Überblicksvideo:

Call of Duty: Der Mulitplayer im Wandel der Zeit

Welche Teile der "Call of Duty"-Reihe habt ihr selbst gespielt und welcher von ihnen hat euch – vor allem im Multiplayer – bisher am meisten Spaß gemacht? Sagt uns auch gerne, was ihr vom aktuellsten Ableger haltet, indem ihr fleißig Kommentare dalasst. Wir freuen uns, sie zu lesen!