Als Ritter hat man es nicht leicht. Die Rüstung ist schwer, die Sicht nur eingeschränkt und unter dem Metall wird es schnell heiß. Normalerweise würde sich so etwas niemand freiwillig antun. Streamer "m_d_c_t" ist trotzdem in ein solch mittelalterliches Outfit geschlüpft, um sich dem Zocken von Dark Souls 2 zu stellen. Ein abenteuerliches Unterfangen in der steifen Rüstung.

Jedoch gelingt es ihm erstaunlich gut, wie ihr in dem beigefügten Video sehen könnt. Auf seinem Kanal hat er schon einige Fortschritte in dem Rollenspiel gemacht und zahlreiche Bosse in die ewigen Jagdgründe vertrieben. Natürlich muss noch das große Finale her, aber wir sind uns sicher, dass der Streamer dies auch noch in der Rüstung meistert.

Was danach wohl für ihn ansteht? Schließlich gibt es noch so einige Dinge da draußen, mit denen Dark Souls noch nicht gezockt wurde. Wir haben schon Sprachsteuerung, Bongos, Tanzmatten und sogar den Twitch-Chat gesehen. Wann wird die Zeit kommen, in der den Spielern nichts mehr zu Dark Souls einfällt?