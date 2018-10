Call of Duty - Black Ops 4 ist am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Schon drei Tage später verkündete ein Spieler via Twitter den seltensten Waffen-Skin des Multiplayer-Shoters freigeschaltet zu haben. Da diese Errungenschaft mit großen Herausforderungen einher geht, ist davon auszugehen, dass er in dieser Zeit nur wenig Schlaf bekommen hat.

In diesen Spielmodi könnt ihr euch in Call of Duty - Black Ops 4 austoben:

Call of Duty - Black Ops 4 bietet viele Möglichkeiten der Individualisierung. Erstellt euer eigenes Emblem, verpasst einem der auswählbaren Spezialisten einen anderen Skin, schaltet neue Waffen-Tarnungen frei oder gestaltet die Fernkampfwaffe eurer Wahl nach euren Wünschen.

Wollt ihr hingegen ganz besonders auf euch Aufmerksam machen, stellt der Waffen-Skin "Dark Matter" wohl eine der geeignetsten Alternativen dar. Habt ihr eure Waffe damit ausgestattet, ändert sie durch das Erzielen von Kill-Streaks ihre Farbe und leuchtet schließlich so grell, dass ihr mit absoluter Sicherheit das Hauptaugenmerk für eure Gegner darstellen werdet. Sich im Dickicht zu verstecken oder anderwertig unterzutauchen dürfte sich mit diesem speziellen Skin als nahezu unmöglich herausstellen. Ob das in eurem Sinne ist, müsst ihr für euch selbst entscheiden.

World's First Dark Matter Camo in Call of Duty Black Ops 4 in just under 72 hours :) @CallofDuty @Treyarch @DavidVonderhaar pic.twitter.com/yExCoj0Kw0 — Sean E Dawgz (@SeanEDawgz) 15. Oktober 2018

"Weltweit erste 'Dark Matter'-Tarnung von Call of Duty - Black Ops 4 in unter 72 Stunden freigeschaltet", teilt der Spieler Sean E Dawgz auf Twitter mit.

Wenn auch ihr den "Dark Matter"-Skin euer Eigen nennen wollt, müsst ihr euch auf ein gewaltiges Unterfangen gefasst machen. Im Grunde ist es notwendig, jeden Skin aller im Hauptspiel enthaltenen Waffen freizuschalten, bis ihr die Gold-Tarnung erhaltet. Dazu ist es wiederum vonnöten waffenspezifische Herausforderungen abzuschließen. Erst wenn ihr für jedes Schusseisen den Gold-Skin freigeschaltet habt, erlangt ihr auch die seltene "Dark Matter"-Tarnung. Ein nicht nur zeitaufwendiges, sondern vor allem auch schwieriges Unterfangen also.

Was haltet ihr vom "Dark Matter"-Skin? Werdet ihr euch der Herausforderung stellen, um schließlich in seinen Besitz zu gelangen oder legt ihr aufgrund des taktischen Nachteils eher keinen Wert darauf die Blicke eurer Gegner auf euch zu ziehen? teilt uns eure Meinung in den Komentaren oder auf Facebook mit!