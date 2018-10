Von wegen langweilig: The Stanley Parable entführt euch in den etwas anderen Büroalltag.

Wie viele von euch haben wohl auf diesen Tag gewartet? Auf den Tag, an dem ihr endlich auf rechtmäßigem Wege eure Achievements bei The Stanley Parable vervollständigen könnt. Denn tatsächlich ist das nur möglich, wenn ihr bis heute gewartet habt.

Spiel mich! Der Trailer zu The Stanley Parable aus dem Jahr 2011 erzeugt eine geheimnisvolle Atmosphäre:

Heute vor genau 5 Jahren, am 17. Oktober 2013, erschien das Spiel The Stanley Parable. In dem "First Person"-Game erkundet ihr als der Büroangestellter Stanley ein leeres Arbeitsgebäude. Dabei begleitet euch stets eine männliche Erzählerstimme.

Über Steam könnt ihr im Game fleißig Trophäen sammeln. Eine davon heißt "Go Outside". Um dieses Achievement zu erlangen, dürft ihr sage und schreibe fünf Jahre lang das Spiel nicht spielen.

Kurz gesagt bedeutet das, dass ihr ab heute diese Trophäe erlangen könnt, wenn ihr das Spiel ab dem Release euer Eigen nennen konntet und bis heute nicht mehr gezockt habt. Twitter-User LFGER macht darauf aufmerksam, dass damit heute der Tag ist, ab dem ihr auf rechtmäßigem Wege alle Trophäen des Spiels vervollständigen könnt:

Heute ist der erste Tag, an dem Leute legitim alle "The Stanley Parable"-Achievements erhalten können.

Was mit legitim gemeint ist: Ihr könnt diese Trophäe auch durch die Zeitumstellung eures Computers ercheaten, aber es ist doch viel schöner, auf die angedachte Art seine Achievements zu vervollständigen.

Die meisten Spieler zeigten sich, vor allem auf Steam, begeistert von The Stanley Parable. Dieses außergewöhnliche Achievement passt perfekt zu der außergewöhnlichen Erfahrung, die das Spiel darstellt. Habt ihr vor, alle Achievements bei The Stanley Parable zu erlangen? Schreibt es uns in die Kommentare!