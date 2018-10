Super Mario Odyssey war nicht der erste Ableger der Mario-Reihe, in dem der wohl berühmteste Klempner der Videospielgeschichte seine Brustwarzen präsentiert. Nur kann sich kaum einer an die erste Tat erinnern - obwohl die gar nicht so lange zurückliegt.

So findet ihr Yoshi in Super Mario Odyssey!

Super Mario zeigte in Odyssey scheinbar erstmals seine Brustwarzen. Das sorgte für große Aufregeung. Wie der User Supper Mario Broth auf Twitter nun aber richtigstellte, sah man Nintendos Maskottchen bereits in Mario & Sonic - Rio 2016 nur in Badehose bekleidet, welches nur ein Jahr vor Odyssey erschien.

Contrary to popular belief, Super Mario Odyssey was not the first game to give Mario visible nipples (left). Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games, which released one year earlier, featured a Miiverse stamp depicting Mario with nipples (right). pic.twitter.com/elPDhJlqgx — Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) 17. Oktober 2018

Entgegen dem verbreiteten Glauben war Super Mario Odyssey nicht das erste Spiel, in dem Marios Nippel sichtbar sind. Mario & Sonic - Rio 2016, welches ein Jahr zuvor erschien, beinhaltete eine Miiverse-Briefmarke, die Mario mit Nippeln zeigt.

Der Grund, warum dies den Wenigsten aufgefallen ist: Es handelt sich einerseits nicht um ein so bekanntes und beliebtes Spiel wie Super Mario Odyssey. Andererseits sieht man die Brustwarzen lediglich auf einer Miiverse-Briefmarke, welche Mario auf einem Surfbrett zeigt. Und das weit weniger explizit - und weniger einprägsam - als in der halbnackten Darstellung der 3D-Figur in Odyssey.

Habt ihr den Beitrag auf Twitter bereits gelesen? Ist euch vielleicht sogar die Briefmarke aus Mario & Sonic - 2016 Rio im Gedächtnis geblieben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!