Der 20. Juli ist ein besonderes Datum. Am 20. Juli 1936 fand in Griechenland der erste Fackellauf statt, exakt 33 Jahre später die erste Mondlandung. Und auch am 20. Juli 2017 wurde die Welt ein kleines bisschen besser. Denn seit jenem Tag ist es möglich, in einem Videospiel als Single-Daddy andere Single-Daddys zu daten. Und bald werden noch mehr Spieler einbezogen.

Hier ist der Launch-Trailer zu Dream Daddy - A Dad Dating Simulator:

Die Rede ist von dem Simulationsspiel Dream Daddy - A Dad Dating Simulator. Ein Überraschungshit des Sommers 2017, der unter dem Namen Dream Daddy- Dadrector’s Cut am 30. Oktober nun auch für PlayStation 4 erscheinen soll, wie PlayStation Blog ankündigte.

Auch wenn ihr den Titel schon auf Steam besitzt, könnt ihr euch die Visual Novel getrost für eure PS4 zulegen. Denn zum einen erhaltet ihr ein kostenloses Update, zum anderen gibt's außerdem neue Nebenquests und ein nigelnagelneues Mini-Game für euren Single-Dad!

Doch worum geht’s? Als alleinerziehender Vater zieht ihr mit eurer Tochter in das verschlafene Nest Maple Bay am Meer. Kaum angekommen, stellt ihr fest, dass ihr von lauter Single-Dads umgeben seid, die alle bereit für Dates sind. Nun steht ihr vor der Qual der Wahl: Bad Dad? Gothic Dad? Lehrer Dad?

Der Entwickler Game Grumps bot in der Steam-Version von Dream Daddy - A Dad Dating Simulation sieben datebare Dads an. Wer sich von den Vätern nicht genug bekommt, der kann sich übrigens obendrein das Comic-Buch "Dream Daddy – A Dad Dating Comic" zulegen.

Ihr könnt sogar euren eigenen Daddy ganz nach eurem Geschmack gestalten.