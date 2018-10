The Witcher 3 hat eine riesige Spielwelt, das ist inzwischen hinlänglich bekannt. Aber obwohl das Spiel mittlerweile schon drei Jahre auf dem Buckel hat, ist immer noch das ein oder andere Easter Egg zu entdecken, das vielleicht nur wenige Spieler kennen - wie etwa ein Geisterschiff.

Wie aus einem Twitterpost der offiziellen "Witcher"-Seite hervorgeht, taucht das Geisterschiff zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort im Spiel auf:

Witcher Fact #2



At a specific time of night and a specific location in the waters of Skellige, a ghost ship emerges only for a brief moment. This happens once each and every day. Wanna go ghost hunting? pic.twitter.com/TtllUbp3hR