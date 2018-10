Ein Song. Und das alles nur aus den Spielgeräuschen eines einzelnen Spiels. Das ist nicht nur möglich, das klingt sogar noch gut!

Mehr zu dem Spiel könnt ihr im Trailer zu Breath of the Wild sehen:

Der YouTuber Tom Jackson, aka Liltommyj, veröffentlichte kürzlich einen Song zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, indem er nur die internen Spielgeräusche für einen Song zusammenmixte.

Auf seiner Website kreiert Tom öfter mal Remixe zu bekannten Videospielen. Sein jüngstes Projekt zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das letztes Jahr für Switch und Wii U veröffentlicht wurde, erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit. So schrieb Maze Ma:

"Ein weiterer fantastischer Mix."

Hier könnt ihr euch selbst von dem Song überzeugen:

Quelle: Youtube,liltommyj

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhielt mehrfache Auszeichnungen für das beste Spiel des Jahres 2017. Wie findet ihr Toms Kreation? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!