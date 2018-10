Ein Videospiel von PETA, in dem ihr schwer bewaffnete Katzen steuert, um Tierquäler zur Strecke zu bringen: Das klingt absurd genug, um es einmal auszuprobieren. Genau das haben wir. Hier lest ihr, was dabei herauskam.

Kitten Squad ist ein "Top Down"-Shooter, den die Tierrechtsorganisation PETA seit 2016 auf verschiedenen Plattformen zum kostenlosen Download anbietet. Spielbar ist er unter anderem auf PC via Steam, auf Android und iOS, seit diesem Jahr sogar auf Switch. Ich habe mich mit einem Freund an die "PlayStation 4"-Version gewagt, um ... nun, für die gute Sache!

Kitten Squad: Der Trailer zum PETA-Spiel

Denn auf der offiziellen Homepage wird das Machwerk beworben unter der Headline "Mit der Möhrchenkanone gegen Tierquäler". Hier soll also eine Botschaft transportiert werden, ich ahne aber aufgrund der Prämisse schon das Schlimmste. Wollen wir doch mal sehen, ob ich in Kitten Squad neben Punkten tatsächlich auch noch gutes Karma und neue Erkenntnisse sammeln kann.

Bitte recht (un)freundlich

Das Spiel empfängt uns mit einer unbeschwert fröhlichen Musik. Mein Mitspieler und ich wählen die Katzen, deren Fellfarbe uns am meisten zusagt und schon finden wir uns in einem kleinen Tal wieder, in dem scheinbar angewurzelte Tiere leben. Nehmen wir zumindest an. Ein Intro, das uns erklärt, wo wir uns befinden, wer die anderen sind und warum ausgerechnet wir Kätzchen zu den Waffen gerufen werden, gibt es nicht. Die Musik ist derweil etwas bedrohlicher geworden.

PETA ist dafür bekannt, nicht mit Provokationen und reißerischen Darstellungen zu geizen. Alles was ich vom Menü bis in den Hub erlebe, wirkt bisher aber überraschend freundlich. Man könnte sagen: geFellig. Wo ist der Stolperdraht versteckt?

Mit fetzigen Kätzchen Schurken zerfetzen

Ein Elch mit strengen Augen hat "Story"-Missionen für uns. Wie der Rabe uns verrät, handelt es sich bei ihm um "Wise Deer" – anscheinend der Dorfälteste. "Pirate Pug", ein Mops mit irrem Blick und Piratenhut, versorgt uns mit Sidequests. Erfüllen wir auf unserer Tierrettungsmission zusätzliche Nebenbedingungen, gibt es wohl Schätze von ihm. Im Dorflädchen können wir unsere Kätzchen aufmietzen. Meine bekommt neuen Lack, einen feschen Beanie und eine zeitlos coole Sonnenbrille. Jetzt finde ich meine Katze stylish genug. Für die gute Sache.

Mit cooler Brille und cooler Mütze machen wir dem Zirkuswärter den Garaus.

Also auf zur ersten Mission: Olivia der Orca wird im Zoo festgehalten und ihrer Freiheit beraubt. Von sadistischen Robotern, die Profit aus ihr schlagen. Eine Sequenz aus lieblosen Grafiken teilt uns das mit und ich denke einen kurzen Moment darüber nach, wie problematisch ich Zoos und Tierparks tatsächlich finde. Warum ich sie nicht mehr besuche. Im nächsten Moment frage ich mich, was das bisher Geschehene eigentlich mit dem Schicksal von Olivias realen Verwandten zu tun hat. Viel Zeit, weiter zu reflektieren, lässt mir Kitten Squad nicht. Ich muss wildgewordene Dompteure abknallen, während ich rotierenden Klingen und Geschossen ausweiche.

Heidenspaß und Katzenhack

Mein Freund und ich stolpern hektisch in eine krude Waffe nach der nächsten und füllen den Bildschirm mit Projektilen. Eine Stunde später und wir haben einen Heidenspaß daran. Spaß deshalb, weil wir nichts davon ernst nehmen können. Kitten Squad hat keine in sich schlüssige Botschaft. Tierschutz ist gut, schickt es voraus. Kätzchen sind süße Tiere, wissen wir alle. Der Ansatz von Kitten Squad: Lasst süße Kätzchen auf Tierquäler schießen – die vermeintlich probate Weise, die gequälten Tiere zu befreien.

Über die niedlich als Möhrchenkanone bezeichnete Waffe aus der Werbung geht das Arsenal dabei weit hinaus, bis wir zu Laserstrahlen und anderem schweren Geschütz greifen. Wir werden immer besser, ackern eine unsinnge Quest nach der anderen ab. Dass die Katzen wegen des unausgewogenen Schwierigkeitsgrades regelmäßig fürs ehrenhafte Ziel ins Gras beißen müssen, ist wohl ein geduldeter Nebeneffekt. "Tiere sind nicht dazu da, dass wir sie auf irgendeine Art misshandeln", heißt es im Pressetext. Mit der Wahl eines Shooter-Games als Transportmedium für die gut gemeinte Botschaft, führt PETA dieses Motto ad absurdum. Unsere Katzen werden mit hoher Taktfrequenz zerhackt, gesprengt, in Brand gesetzt. Aber egal, was man davon hält: Ich bin auf das Spiel aufmerksam geworden und dank mir jetzt auch ihr. Ziel erreicht?

Diagnose: harmlos

Vielleicht nicht ganz. Denn die Frage bleibt: Was trägt ein Spiel wie Kitten Squad dazu bei, mich zum Tierschutz zu ermuntern? Ich bin Tierfreund und ernähre mich seit ein paar Jahren vegetarisch. Mit dem Thema Tierschutz rennt man bei mir offene Türen ein. Zum Nachdenken hat mich der holprige Mix aus lieblos rührseligen Sequenzen und vollkommen kopflosem Shooter-Spaß nur oberflächlich angeregt. Die meiste Zeit zum Lachen.

Ob PETA das Spiel selbst ernst nimmt? Wir konnten es nicht.

Meine schlimmsten Erwartungen haben sich dennoch nicht erfüllt. Denn Kitten Squad ist unterm Strich – vor allem für PETA-Verhältnisse – sehr harmlos und noch nicht mal komplett spaßbefreit. Im Gegenteil: Wer sich an der Plumpheit der Darstellung einer vermeintlichen Botschaft belustigen kann, an den Widersprüchen zwischen Aussage und Umsetzung, der wird im Koop mit einem Freund oder einer Freundin ganz gut unterhalten - kostenlos. Meine Meinung über PETA hat sich derweil weder zum Positiven, noch zum Negativen verändert.

Was ich aus meinem Einsatz mit dem Kitten Squad mitnehme: Ein paar Stunden Spaß. Und ja, wir haben das Teil tatsächlich durchgezockt und die Robo-Skins für unsere Kätzchen freigeschaltet. Und wenn ich mich mal wieder mit meinem "Kitten Squad"-Kumpel treffe, gehen wir vielleicht ein weiteres Mal mit den Terminator-Kätzchen auf Tierquälerjagd. Für die gute Sache.