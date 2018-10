Red Dead Redemption 2: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen

An diesem Freitag ist es soweit, eines der meisterwarteten Spiele der letzten Jahre wird endlich erscheinen: Red Dead Redemption 2. Bei so einem riesigen Spiel mit gigantischem Umfang habt ihr sicherlich vor dem Kauf einige Fragen - einige davon wollen wir hier nun beantworten.

Red Dead Redemption 2:

Muss ich den Vorgänger gespielt haben?

Ein klares Nein. Sicherlich, wie bei jedem Teil einer Spielereihe, werden Spieler, die den Vorgänger kennen, ein paar Anspielungen und Querverweise erkennen und verstehen können. Das ist auch bei Red Dead Redemption 2 der Fall. Charaktere, Namen und Gegenden werden euch vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr den ersten Teil vor gut acht Jahren gespielt habt. Doch Neulingen wird dennoch nichts Essentielles entgehen. Denn bei Red Dead Redemption 2 handelt es sich um die Vorgeschichte zum ersten Teil, die zwölf Jahre davor im Jahr 1899 spielt.

Solltet ihr den ersten Teil also nicht gespielt haben, lasst euch davon nicht abschrecken. Für jene unter euch, die aber unbedingt vorher den Erstling nachholen wollen: auf der Xbox One könnt ihr das Spiel auch heute noch spielen, da es dort als abwärtskompatibles Spiel angeboten wird.

So sah noch der erste Teil von Red Dead Redemption aus.

Mag ich Red Dead Redemption 2, wenn ich Fan von Grand Theft Auto bin?

Einige unter werden Red Dead Redemption, das 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen ist, sicherlich nie gespielt haben. Grand Theft Auto 5 jedoch ist eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt - kaum jemand hat es nicht gespielt. Beides sind große "Open World"-Spiele von Rockstar Games. Da liegt freilich die Frage nahe, ob Fans von GTA auch mit Red Dead Redemption 2 etwas anfangen können.

Zunächst möchten wir dazu "Ja" sagen. Denn die offenen Spielwelten von Rockstar gehören zu dem Besten, was man in Videospielen finden kann. Wenn es also die Lebendigkeit der Spielwelt ist, die euch gefällt, die vielen Möglichkeiten, die diese euch bieten, dann werden GTA-Fans sicherlich auch mit RDR2 glücklich werden.

Doch zu dem "Ja" gesellt sich auch schnell ein "Aber": Red Dead Redemption 2 haben wir im Rahmen einer Pressevorführung schon drei Stunden anspielen können. Und in dieser Zeit bekamen wir schon den Eindruck, dass das Spiel sehr viel ruhiger und auch ernsthafter ist als ein Grand Theft Auto. Hier geht es weniger um Quatsch, Übertreibungen und eine Action-Sequenz nach der anderen. Sicherlich, in Red Dead Redemption 2 wird viel geschossen und auf Pferden umhergejagt. Doch ebenso geht es darum, eine ernsthafte Geschichte zu erzählen. In Ruhe die Gegend zu erkunden, mit ihr zu interagieren.

Auch bietet Red Dead Redemption 2, anders als GTA 5, nur einen Charakter, den ihr durch das Spiel steuert. Hier wechselt ihr nicht die Perspektiven. Und, auch wenn es naheleigend ist, bietet Red Dead Redemption 2 freilich keine Bezüge auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Es ist keine beißende Satire auf die aktuelle Zeit, wie es ein GTA 5 zu Teilen ist.

Kurzum: Wenn ihr GTA 5 mögt, solltet ihr Red Dead Redemption 2 durchaus ausprobieren. Stellt euch aber auf eine ganz andere Welt, eine andere Geschichte und vor allem auf ein anderes Tempo und ein anderes Spielgefühl ein.

Gibt es einen Online-Modus?

Direkt zum Start von Red Dead Redemption 2 wird es keinen Online-Modus geben. Rockstar möchte wohl, dass ihr euch zunächst ganz auf das Einzelspieler-Erlebnis konzentriert. Ebenso hat das Unternehmen jedoch auch schon angekündigt, dass es im November mit einer ersten Beta losgehen soll. An dieser sollen alle teilnehmen dürfen, die ein Exemplar von Red Dead Redemption 2 besitzen. Wie genau der Online-Modus aufgebaut sein wird und was genau ihr da tun könnt, ist noch nicht raus. Wir gehen aber davon aus, dass er ähnlich funktionieren wird wie auch GTA Online.

Bekannt ist dagegen schon, dass Besitzer einer PlayStation 4 immer 30 Tage eher in den Genuss von Online-Inhalten kommen sollen. Da gibt es also eindeutig einen Exklusiv-Deal zwischen Sony und Rockstar.

GTA Online existiert nun schon seit mehreren Jahren und erfreut sich anhaltender Beliebtheit.

Auf wieviele Stunden Spiel muss ich mich einstellen?

Auch auf diese Frage können wir zwei Antworten geben. Rockstar-Mitbegründer Dan Houser sagte in einem Interview, dass das Spiel um die 65 Stunden Spielzeiten bieten solle. Dabei handelt es sich aber wohl nur um die Spielzeit, in der auch eine Geschichte erzählt wird. Als wäre das noch nicht lang genug, haben wir bei unserem Anspieltermin schon bemerkt, dass ihr wohl sehr viel Zeit außerhalb von Story-Missionen verbringen werdet.

Alleine beim Erkunden der Spielwelt mit ihren 200 verschiedenen Tierarten, beim Herumreiten durch weite Steppen, beim Belauschen der Bewohner der verschiedenen Ortschaften können viele, viele Stunden vergehen - ohne, dass dabei die Geschichte vorangetrieben würde. Solltet ihr euch also auf Red Dead Redemption 2 einlassen wollen, solltet ihr euch darauf einstellen, dass dieses Spiel wohl sehr lange nicht mehr eure Festplatte verlassen wird.

Wie sieht das Gameplay aus?

Den größten Teil von Red Dead Redemption 2 werdet ihr wohl auf dem Rücken eures Pferdes verbringen - zu dem ihr übrigens durch ordentliche Pflege eine gute Beziehung aufbauen solltet. Sollte das Pferd umkommen, müsst ihr euch ein neues suchen.

Neben dem Erkunden via Pferd spielt freilich auch der Schusswechsel eine große Rolle. Die Waffen wollen dabei ähnlich gepflegt werden wie auch das Pferd - durch Säuberung verbessern sie ihre Funktionalität. Das Spiel verfügt über eine leichte Zielerfassungs-Funktion, die euch das Treffen der Gegner erleichtert.

Ihr könnt mit jedem Bewohner der offenen Spielwelt interagieren. Durch Druck des linken Triggers könnt ihr dabei wählen, ob ihr der Person freundlich oder feindlich begegnen, oder ob ihr sie direkt ausrauben wollt. Diese Entscheidungen haben Einfluss darauf, wie ihr von der Umwelt wahrgenommen werdet - eher als gutmütiger Haudegen oder kaltblütiger Killer?

Während das Reisen, Schießen und Interagieren einen großen Teil dessen ausmacht, was ihr in Red Dead Redemption 2 tun werdet, habt ihr darüber hinaus auch etliche weitere Möglichkeiten. So gilt es etwa sicherzustellen, dass das Banditen-Camp mit Vorräten versorgt wird. Oder ihr verbringt Zeit damit, zu angeln, zu jagen oder euren Bart zu rasieren - denn der wächst tatsächlich organisch.

Red Dead Redemption 2: Alle wichtigen Gameplay-Features im Detail erklärt!

Lohnt es sich, für das Spiel eine PlayStation 4 Pro oder Xbox One X anzuschaffen?

Red Dead Redemption 2 ist ein grafisch sehr beeindruckendes Spiel. Die Weite der Landschaft, der Detailreichtum der Ortschaften, die grandiosen Lichtstimmungen - sie alle gehören zum Besten, was man derzeit auf Konsolen sehen kann. Freilich kommen das noch besser in 4K und mit HDR rüber. Auch ist bekannt, dass es Verbesserungen für die PlayStation 4 Pro und Xbox One X geben soll - so soll letztere gerüchteweise etwa 4K-Texturen ermöglichen. Wir würden jedoch empfehlen, noch ein paar Tage zu warten, bis ihr diese Entscheidung trefft. Es dürfte nicht lange dauern, bis die ersten Analysen zeigen, welche Verbesserungen die teureren Konsolen-Versionen denn nun wirklich bringen.

Für welche Edition sollte ich mich entscheiden?

Für Red Dead Redemption 2 wird es drei verschiedene Editionen geben. Die günstigste ist dabei die Standard-Edition, in der nur das Spiel enthalten ist. Interessant ist dabei, dass das Spiel auf zwei Discs ausgeliefert wird. Solltet ihr euch für eine digitale Version entscheiden, müsst ihr etwa 100 Gigabyte herunterladen.

Neben der Standard-Edition gibt es auch eine Special Edition, die mit etwa 80 Euro zu Buche schlägt. Was euch diese Edition bringt, zeigt euch die folgende Grafik:

Zuletzt gibt es dann noch die Ultimate-Edition, die euch um die 100 Euro kosten wird. Diese kommt mit allerlei Extras, die ihr in dieser Grafik betrachten könnt:

Und nun ist es an euch zu entscheiden, ob Red Dead Redemption 2 für euch interessant ist. Einen Test werdet ihr auf spieletipps nicht direkt am Erscheinungstag lesen können, dafür kam das Testmuster von Rockstar leider viel zu spät an. Doch werden wir euch mit Meinungsstücken und News ausführlich über das Spiel informieren. Wie ist denn eure Meinung? Werdet ihr euch das Spiel direkt zum Release kaufen? Schreibt uns eure Antworten doch in die Kommentare.