Ein Screenshot aus dem offiziellem Preessematerial.

Was kann alles in der Welt Midgard aus God of War passieren, was euch die Tränen in die Augen treibt? Antwort: Vieles! Auf YouTube wurde jüngst ein Video von den "God of War"-Machern auf dem PlayStation-Kanal veröffentlicht, das die besten PS4-Glitches von dem Spiel mit passender Musik präsentiert.

Wer ist Kratos aus God of War? Der Trailer gibt euch die Antwort:

Ein Junge sitzt auf den Rücken eines muskulösen Mannes. Dieser klettert eine Felswand hoch. Plötzlich fängt der Junge an zu kreischen: "Draugr, Hier sind überall Draugr!". Der Mann blickt sich um- und sieht nichts. Der Junge kreischt währenddessen hysterisch weiter.

Die beschriebene Szene stammt aus dem Spiel God of War, besser gesagt aus dem Gameplay, welches es nicht in das finale Spiel geschafft hat. Die beiden Protagonisten sind Kratos und sein Sohn, welche gemeinsam durch Midgard reisen.

Das bleibt bei weitem nicht die einzige Szene, die für den einen oder anderen Lacher sorgen dürfte. Nachfolgend könnt ihr das Video bewundern, das mittlerweile kurz davor steht, eine Millionen Views zu erreichen:

Quelle: YouTube, PlayStation

Wie PlayStation.Blog in einer Pressemitteilung sagte, wurden diese Glitches von eigenem Team entdeckt. Denn um das bestmöglichste Spiel zu kreieren, waren über 40 Teammitglieder auf der Suche nach Bugs. Diese wurden per Video und Screenshot an die Verantwortlichen weitergegeben. Und aus diesem Gesamtergebnis wurde das rund dreiminütige Video gestaltet.

Dieses Bild aus dem Pressematerial wollen wir euch nicht vorenthalten.

PlayStation gab an, dass dank der Hilfe der Mitarbeiter erheblich weniger Bugs im fertigen Spiel auftauchen und bedankte sich für den Einsatz all ihrer motivierten Helferlinge.

Irgendetwas ist doch hieran falsch.

Zu Recht ist das Santa Monica Studio stolz auf sein fertiges fast Glitch-freies Werk. Schade nur für die Zocker, denen diese Szenen bislang erspart geblieben sind.

Wir danken Santa Monica Studio für diese humorvolle Sammlung. Wie fandet ihr die Untermalung der Gameplay-Szenen mit der Musik aus Die Sims? Wir sind gespannt auf eure Meinung!