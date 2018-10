Der Gameplay-Designer von Battlefield 5, Florian Le Bihan, verbrachte seine Freizeit gerne mit den Mehrspieler-Modi der direkten Multiplayer-Shooter-Konkurrenz Call of Duty - Black Ops 4, zumindest bis er von den Servern aufgrund der vermeintlichen Nutzung von Cheats gebannt wurde. Der wahre Grund könnte jedoch ein anderer sein: Le Bihan spielt einfach zu gut.

Das hat Call of Duty - Black Ops 4 zu bieten:

Während der Arbeit ist Florian Le Bihan stark mit der Entwicklung von Battlefield 5 beschäftigt. Immerhin erscheint der Weltkriegs-Shooter voraussichtlich bereits in wenigen Wochen, am 20. November 2018. In seiner Freizeit spielt der Gameplay-Designer aber vor allem gerne Call of Duty - Black Ops 4. Jetzt muss sich Le Bihan aber wohl eine andere Beschäftigung suchen - zumindest vorerst. Denn als er sich zuletzt in die Server des Multiplayer-Shooters einloggen wollte, wurde ihm dies mit der Nachricht "DRUNKKZ3 wurde von den Servern von Call of Duty - Black Ops 4 gesperrt" verwehrt, wie ihr folgendem Tweet entnehmen könnt:

Aber warum wurde der Entwickler gebannt? Die gängigste Theorie lautet, dass Florian Le Bihans Fähigkeiten in Call of Duty - Black Ops 4 einfach zu gut sind. Kein Wunder, handelt es sich bei dem Gameplay-Designer doch um einen ehemaligen Profi-Spieler aus der eSport-Szene.

Mit folgendem Video, dass seine beeindruckenden Skills zur Schau stellen soll, möchte der Dice-Entwickler Treyarch via Twitter darum bitten, wieder entbannt zu werden:

Dear @Treyarch (also @TreyarchPC),



Please find attached to this tweet (below) a great video of me killing some other players on #BlackOps4. Accept this as a token of my appreciation towards your game (please unban).



P.S: Sorry for the bad edit, I know.https://t.co/grR2HreD20 — Florian - DRUNKKZ3 (@DRUNKKZ3) 23. Oktober 2018

"Dir Treyarch, im Anhang zu diesem Tweet findet ihr ein tolles Video von mir, in dem ich einige 'Black Ops 4'-Spieler um die Ecke bringe. Akzeptiert das als Zeichen meiner Wertschätzung für euer Spiel (bitte entbannt mich)".

Sonderlich über seinen Bann zu wundern scheint sich Florian Le Bihant jedenfalls nicht, wie er in einem weiteren Tweet kundgibt: "Ich glaube, ich habe mehr Bans in Spielen wegen Verdacht auf Betrug als gewonnene Turniere".

Mitleid erregt der Gameplay-Designer mit seiner Geschichte bei seiner Community übrigens auch nicht - ebensowenig wie bei seinen Kollegen von Dice. Der Dice-Producer Jaqub Ajmal zum Beispiel scherzt auf Twitter sogar über Le Bihans Sperre:

Activision banned @DRUNKKZ3 so hard in Black Ops 4, he got even banned from Guitar Hero 3. — Jaqub Ajmal (@JaqubAjmal) 24. Oktober 2018

"Activision hat DRUNKKZ3 in Black Ops 4 so hart gebannt, dass er sogar von Guitar Hero 3 gesperrt wurde".

Bislang scheint sich Treyarch noch nicht bei Florian Le Bihan gemeldet zu haben. Ob er die Entwickler mit seinem Video also tatsächlich davon überzeugen kann, nicht geschummelt zu haben, bleibt vorerst abzuwarten.

Call of Duty - Black Ops 4 wurde am 12. Oktober 2018 veröffentlicht und versucht seine Fans statt einer Singleplayer-Kampagne mit unterschiedlichen Multiplayer-Modi zu begeistern. In der Bilderstrecke findet ihr acht Twitch-Streamer, die ebenfalls einem Bann zum Opfer gefallen sind.