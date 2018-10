Red Dead Redemption 2: Wir zeigen euch 45 Minuten der Open World

Mit Julia, der Kollegin von watson.de, haben wir unser Pferd gesattelt und einen schönen Ausflug in die offene Spielwelt gewagt. An diesem wollen wir euch natürlich teilhaben lassen.

Im Video zeigen wir euch die offene Welt, ihre verschiedenen Aspekte und Besonderheiten, erklären euch, wie diese Welt funktioniert und wie sie auf euch und eure Entscheidungen reagiert. Schaut uns zu, wie wir ein paar Dummheiten anstellen und uns immer wieder darüber wundern, wie komplex diese Welt ist. Dabei sind wir auf Fragen und Anweisungen von Usern eingegangen, die uns bei der Live-Übertragung zugeschaut haben.

Genießt 45 Minuten Open World:

Was habt ihr denn bisher in der Open World von Red Dead Redemption 2 erlebt? Oder seid ihr eher solche, die nur den Missionen folgen und gar nicht erkunden wollen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.