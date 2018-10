Ein reddit-User hatte in Red Dead Redemption 2 ein unheimliches Erlebnis. Auf seiner Reise durch den virtuellen Westen traf er auf ein Pferd, das durch einen Glitch wie angewurzelt feststand.

Als sich RevolverOcelotz dem "Glitch"-Pferd näherte, um dieses zu untersuchen, passierte etwas sehr Merkwürdiges: Bei dem Versuch, von seinem Pferd zu steigen, stürzte der Spieler zu Boden, während dessen Pferd hinfiel und urplötzlich in Flammen aufging.

Dieses Video zu RDR 2 schon gesehen?

Retten konnte RevolverOcelotz seinen Vierbeiner nicht mehr, denn ihn selbst erfasste kurz darauf ebenfalls das Feuer. Ein sehr kurioser und ungewollt komischer Weg, in Red Dead Redemption 2 das Zeitliche zu segnen, wie wir finden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass durch kommende Patches solche höllischen Begegnungen zukünftig nicht mehr vorkommen.

Was ist mit euch: Habt ihr bereits Red Dead Redemption 2 gezockt? Seid ihr ebenfalls schon auf das Höllen-Pferd gestoßen? Oder plant ihr noch einen Ausritt in Rockstars "Western"-Epos? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!