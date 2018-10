RDR2: So lange braucht ihr, um die gesamte Map zu durchqueren

Rockstars neues "Open World"-Abenteuer Red Dead Redemption 2 bietet eine großartige und abwechslungsreiche Spielwelt, die zu vielen Erkundungstouren einlädt. Wie viel Zeit ihr allerdings einplanen müsst, um einmal die gesamte Karte zu durchqueren, hat nun ein Spieler herausgefunden.

Wollt ihr alle Traumfänger finden? In diesem Video erleichtern wir euch die Suche:

Für viele Konsolen-Besitzer ist am 26. Oktober ein Traum wahr geworden. Nach stolzen acht Jahren Entwicklungszeit dürft ihr euch endlich wieder in den Sattel schwingen und den wilden Westen unsicher machen.

Doch wie groß ist die Welt von Red Dead Redemption 2 eigentlich? Der Youtube-Kanal Video Game Guides hat sich der Frage gestellt und ist vom nordöstlichen Ende der Karte bis zum südwestlichen Ende geritten. Im nachfolgenden Video könnt ihr die Reise durch dichte Wälder, offene Grasflächen, hügelige Täler, tropische Savannen und staubtrockene Wüsten bestaunen.

(Quelle: Youtube, Video Game Guides & Gameplay Videos)

Das Ergebnis liegt bei satten 21 Minuten und 10 Sekunden. Bei dieser Zeit ist natürlich die Auswahl und Fitness des Pferdes zu berücksichtigen sowie der Fakt, dass der Spieler einmal von seinem widerspenstigen Ross herabgeworfen wurde. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um eine gewaltige und abwechslungsreiche Spielwiese für erkundungsfreudige Cowboys.

Wenn ihr wissen wollt, wo ihr die leistungsstärksten Pferde von Red Dead Redemption 2 finden könnt, werft einen Blick in den oberen Guide. Wie viele Stunden habt ihr bereits im Spiel verbracht? An welchen Stellen haltet ihr euch am liebsten auf? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!