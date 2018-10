Ausreichend Geld haben, schön angezogen sein, ein gutes Pferd reiten: Um Red Dead Redemption 2 richtig zu meistern, gibt es einiges zu tun. Wir haben euch daher die wertvollsten und wichtigsten Tipps für eurer Abenteuer zusammengestellt.

An eine Menge Geld kommen

Dollars sind ein vergleichsweise seltenes Gut in Red Dead Redemption 2. Ihr findet immer mal ein paar von ihnen, aber schneller Reichtum ist eher schwierig zu erreichen. Wenn ihr etwas Startkapital oder eine ordentliche Geldspritze braucht, haben wir ein paar gute Tipps, die euch insgesamt satte 3.500 Dollar bringen können:

Die passende und coolste Kleidung finden

Sobald ihr mit euren Reichtümern in der Tasche die Welt von Red Dead Redemption 2 etwas weiter erschließt, merkt ihr, dass ihr ganz unterschiedlichen Wetterverhältnissen ausgesetzt seid. Damit eure Attributkerne sich nicht ganz schnell leeren und ihr immer bestens auf eure Umwelt eingestellt seid, haben wir euch eine Übersicht aller Kleidungsstücke und Outfits zusammengestellt. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr an die Outfits herankommt:

Zur Unterhaltung: Wir haben 45 Minuten lang RDR2 für und mit euch gespielt

Waffen, ihre Werte und Fundorte

Natürlich müsst ihr euch nicht nur mit passender (und stilvoller) Kleidung eurer Umgebung erwehren. Ohne Waffengewalt geht an vielen Stellen von Red Dead Redemption 2 gar nichts. Wir verraten euch alles, was ihr über den Kauf und die Verbesserung von Waffen wissen müsst, wie ihr sie pflegt und was sie im Einzelnen drauf haben:

Schnellreisen

Um schneller an all die interessanten und coolen Orten in der Spielwelt zu gelangen, steht euch eine Schnellreisefunktion zur Verfügung. Diese müsst ihr allerdings erst einmal freischalten. Wie genau das geht, verraten wir euch hier:

Wenn alles nicht hilft: Die Cheats

Sollte euch all das alles zu aufwendig sein und ihr wollt lieber sofort und ohne großen Aufwand an die Inhalte gelangen, die das Spiel bietet, gibt es in Red Dead Redemption 2 natürlich auch wieder Cheats, die wir euch hier auflisten:

Von den insgesamt 33 Stück haben wir euch 23 zusammengestellt und updaten immer wieder, wenn wir neue gefunden haben. Also schaut immer mal wieder rein!

Wie lange und zu wie viel Prozent habt ihr Red Dead Redemption 2 denn schon gespielt? Schreibt uns in die Kommentare, welche Fortschritte und Erfolge ihr bereits zu feiern habt, wir freuen uns, davon zu lesen!