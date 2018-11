Immer wieder gibt es kuriose Werbe-Aktionen für Videospiele. Mit dieser Idee schießt Publisher Activision jedoch die Drachen-Drone ab. Genau diese wird nämlich zur Bewerbung der kommenden Spyro Reignited Trilogy auf den Weg zum Rapper Snoop Dogg geschickt.

Bald spuckt Spyro wieder Feuer!

Am 13. November soll die Spyro Reignited Trilogy veröffentlicht werden und um das zu feiern, schickt Publisher Activision eine Drone im Design des lila Drachens von der Ostküste der USA bis zur Westküste. Die Drone wird verschiedenen Orte besuchen, die den Leveln im Spiel ähneln. So beginnt die Reise im "Stone Hill" in New York.

Das wirklich Kuriose an der Geschichte ist, wo die Reise der Drone, die sogar Feuer spucken kann, hingehen soll. Die soll nämlich bei dem US-Rapper Snoop Dogg enden. Dieser hatte sich nämlich früher in diesem Jahr selbst zu Spyros Homie erklärt.

Da für Spyro seine Fans natürlich an erster Stelle kommen, erhält Snoop bei der Ankunft der Drone ein Exemplar des brandneuen Remakes. Verfolgen könnt ihr die Aktion unter dem Hastag #SpyroToSnoop läuft auf Instagram, Facebook und dem Blog von Activision. Auch wenn ihr eure Kopie wahrscheinlich nicht per Drachen-Drone erhaltet, könnt ihr das Spiel bei Amazon für 39,99 Euro vorbestellen.

Was haltet ihr von der verrückten Aktion? Seid ihr ein bisschen neidisch, weil ihr euer Exemplar der Spyro Reignited Trilogy auch auf diese Art erhalten wollt oder findet ihr das Ganze doch eher lächerlich? Verratet es uns in den Kommentaren!