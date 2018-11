Quelle: Xmiramira

Dass gute Pläne nicht immer lange Ausarbeitungen brauchen, solange sie kreativ sind, bewies die Twitch-Streamerin Xmiramira jüngst sehr eindrucksvoll. Diese hat nämlich zusammen mit ihrer Community eine Strategie entwickelt, um sich gegen rassistische Anfeindungen und andere Arten von Belästigungen auf der Plattform zur Wehr zu setzen.

Die Idee, welche die Streamerin auf der TwitchCon erklärte, klingt ebenso einfach wie genial: Sobald die User das Emote eines Hahns posten, welcher sich hinter einem Busch versteckt, werden Xmiramira und ihre Moderatoren alarmiert, dass sich jemand rassistisch geäußert hat. Das Emote ist an den Chat-Befehl "! Cock" gekoppelt und bietet so einen direkten Link zum Melden des entsprechenden Störers.

Auf die Frage wie dieses "Alarmsystem" entstanden sei, antwortete die Streamerin: "Wir haben es eine Woche lang diskutiert. [...] Mitglieder der Community besprachen und dikutierten mit uns, woraus das Emote bestehen und in welchem Kontext es verwendet werden würde. Wenn jemand trollt, posten alle das Emote. Es ist also eine interaktive, witzige Vorgehensweise."

Offenbar hat das Emote bereits erste Erfolge erzielt. Demnach sei ein Benutzer nach Verwendung so sauer geworden, dass er einfach den Chat verlassen habe. Das eigentliche Problem liege laut Xmiramira allerdings darin, dass Konten extra für Hetze im Netz erstellt würden. Hasskommentare gingen also nicht von den Hauptkonten aus. Die Streamerin sagte weiter: "Also möchte ich, dass Twitch etwas unternimmt, um die Hauptkonten zu bestrafen. Es ist egal, ob kleine oder große Streamer [...] in ihrer Freizeit Menschen belästigen".

