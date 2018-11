Fallout 76 soll am 14. November 2018 erscheinen, aber der Regisseur der "Herr der Ringe"-Filme, Peter Jackson, hatte noch nicht einmal die Gelegenheit Fallout 4 auszuprobieren. Wie er in einem Interview mit Polygon verriet, hätte er gerne mehr Zeit, um das Rollenspiel nachzuholen.

Das erwartet euch in Fallout 76:

Auch berühmte Persönlichkeiten verbringen ihre Freizeit gerne mit dem ein oder anderen Videospiel. Peter Jackson bezeichnet sich selbst als großer Fan der "Fallout"-Reihe, konnte aber noch nicht Hand an den letzten Ableger Fallout 4 legen. Dafür sei er leider einfach zu beschäfigt.

"Ich bin ein großer Fan von Fallout und ich habe den letzten Ableger noch nicht gespielt", teilte Peter Jackson im Gespräch mit der englischsprachigen Webseite Polygon mit, "Ich liebe Far Cry, aber ich habe das letzte Far Cry verpasst. Ich hatte ständig zu viel zu tun, denn wenn ich diese Games spiele, nutze ich gerne eine freie Woche oder so, um es zu spielen. Ich möchte nicht um 23 Uhr nachts nach Hause hetzen und es ein bisschen ausprobieren, bevor ich zu Bett gehe. Ich hätte gerne die Möglichkeit diese Videospiele zu genießen, aber ich hatte das letzte Jahr oder anderthalb Jahre keine Zeit, weil ich so beschäftigt mit dem Film war".

Der Film, der den weltbekannten Regisseur zuletzt davon abgehalten haben soll Fallout 4 zu zocken, hört auf den Namen Mortal Engines - Krieg der Städte. Die neuseeländisch-amerikanische Produktion, bei der Peter Jackson als Drehbuchautor fungierte, startet voraussichtlich am 13. Dezember 2018 in den deutschen Kinos.

Der Regisseur fuhr anschließend mit der Erklärung fort, warum es kein Videospiel zu Mortal Engines gibt: "Es wird sehr selten ein Spiel entwickelt, das auf einen Originalfilm basiert. Im Normalfall erscheinen die Videospiele mit dem zweiten Film, wenn der erste erfolgreich war. Spiele selbst, wie ihr sicher wisst, sind sehr teuer und benötigen zwei Jahre zur Entwicklung. Also gibt es kein Spiel zum ersten 'Mortal Engines"-Film, aber ich hoffe, dass es eines geben wird, sofern der Film erfolgreich genug wird, um einen Nachfolger zu rechtfertigen. Zu diesem Zeitpunkt wird dann hoffentlich ein Spiel erscheinen".

Peter Jackson ist nicht die einzige große Persönlichkeit, die zockt, auch viele anderen sind der digitalen Leidenschaft verfallen, wie ihr der oberen Bilderstrecke entnehmen könnt. Bis zum Release von Fallout 76 müssen sich die Fans noch ein paar Tage gedulden, ehe sie in die postapokalyptische Welt eintauchen können. Freut ihr euch oder seid ihr gegenüber dem Online-Spiel noch skeptisch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!