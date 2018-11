Achtung, Sabbergefahr! Dieses zuckersüße Kirby-Kissen lässt euer Fan-Herz höher schlagen.

Zuletzt durftet ihr in Kirby Star Allies in die Rolle des rosafarbenen Videospielhelden schlüpfen:

Manchmal reicht es einfach nicht aus, den unendlich süßen, pinken Videospielcharakter Kirby nur auf dem Bildschirm zu bewundern. Wie gut, dass die Spielzeugprofis von Bandai Spirits da Abhilfe schaffen und euch mit zuckersüßem Merch des Videospielhelden begeistern.

Unter dem Namen "Suck it all up, Kirby!" könnt ihr euch über den japanischen Online-Shop von Bandai Spirits diesen Plüsch-Kirby bestellen. Damit dürft ihr die einzigartige Erfahrung machen, die Welt direkt aus dem Mund von Kirby zu erleben. Steckt einfach euren Kopf in Kirbys weit offenen Mund, schließt die Augen und lasst euch aufsaugen. Der Hersteller gibt an, dass auch Köpfe von Erwachsenen ganz entspannt hineinpassen.

Der rosa Flauschewahn hat allerdings einen stolzen Preis. Für 9.500 Yen, umgerechnet etwa 74 Euro, dürft ihr dieses offizielle Merch euer Eigen nennen. Der Versand von Kirby startet voraussichtlich im Juni 2019.

Entspannung pur oder nur eine gute Idee für euer kommendes Halloween-Kostüm? Wir sind gespannt, ob ihr euch diesen Kariesverführer zulegen werdet. Was habt ihr euch bislang alles für Plüschtier-Merch gekauft? Schreibt es uns in die Kommentare!