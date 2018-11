Eigentlich ist es schwer vorstellbar, dass Konflikte aus Videospielen in die echte Welt überschwappen. Genau das ist jetzt allerdings passiert. Colm O'Driscoll, ein Ire, der zufällig auf den selben Namen hört, wie einer der Antagonisten aus Red Dead Redemption 2, sieht sich auf seinen "Social Media"-Kanälen zunehmend mit Anfeindungen konfrontiert.

Seitdem das Spiel erschienen ist, bekommt O'Driscoll immer häufiger Nachrichten in denen er, stellvertretend für den Charakter im Spiel, beleidigt oder bedroht wird. Zu große Sorgen macht sich er sich aber nicht, wie er im Interview mit der englischsprachigen Seite Eurogamer erzählt:

"Ich finde die Sache eigentlich ganz lustig, aber die Nachrichten beginnen zu nerven. Ein kleiner Teil von mir beginnt sich darum zu sorgen, dass manche dieser Menschen emotional so vom Spiel gefesselt sind, dass sie das Urteilsvermögen dafür verlieren, was wahr ist und was nicht."