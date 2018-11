Eine Verwechslung der amüsanten Art ist kürzlich den Buchpublishern Boss Fight Books und OR Books unterlaufen. Fans, die sich ein Buch zu der Geschichte von Super Mario Bros. 3 über Amazon bestellten, erhielten ein Exemplar von dem Buch „Grabbing Pussy“.

Das Buch zu Super Mario Bros 3. stammt von der Autorin Alyse Knorr, die sich intensiv mit der Vergangenheit des Plattform-Spieles auseinandergesetzt hat. Im starken Kontrast dazu steht das Werk von der Autorin Karen Finley, die in ihrem Buch „Grabbing Pussy“ satirische Gedichte über die angebliche Sexbesessenheit von mächtigen Männern sammelt. Allen voran der derzeit mächtigste Mann der Welt, Donald Trump, der den Begriff „I grab her by the Pussy“ bei einem Interview geprägt hat.

Wie die Website Polygon berichtete, erhielt das Buch „Grabbing Pussy“ das Waschbären-Cover von Super Mario Bros. 3, so dass es auf den ersten Blick wie das Buch über den Nintendo-Helden aussah. Fans erlebten beim Aufschlagen dann jedoch die Überraschung, wie der Twitter User brango kango auf seinem Account bekanntgab:

Wie konnte also die Verwechslung von zwei Büchern passieren, die inhaltlich rein gar nichts miteinander zu tun haben? Laut Polygon gab der Publisher Boss Fight an, dass „beide Bücher exakt dieselbe Seitenanzahl und denselben Papiertyp haben. Außerdem lagen sie in einer Reihe“.

Boss Fight Club veröffentlichte auf Twitter kurz nach der Entdeckung ein Statement, in welchem der Publisher angibt, dass sie leider nicht wissen, wie viele dieser Verwechslungen aufgetreten sind. Jeder, der das Super Marios Bros. Buch haben möchte, sollte nicht über Amazon, sondern direkt beim Publisher bestellten. Allerdings könnte diese Verwechslung auch die Chance auf ein einzigartiges Unikat sein:

And if you want a RARE LIMITED EDITION anti-Trump poetry collection with a Super Mario cover, maybe pick up a book from Amazon and see if you get lucky! One of the two customers started reading, said the poems were good :)