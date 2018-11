Gerade macht ein kleiner, lilafarbener Drache wieder von sich reden. Mit Spyro Reignited Trilogy kehrt ein geliebter Held aus der Kindheit vieler unserer Leser wieder ins Rampenlicht zurück. Das hat der kleine Drache Spyro aber auch redlich verdient! Unser Kollege hat sich übrigens die Trilogie ganz genau angeschaut. Seinen Test dazu findet ihr hier.

Auch wenn es uns tierisch freut, dass Spyro wieder da ist, so hätten wir aber auch gerne mal ein neues Abenteuer mit ihm. Und damit steht er bei weitem nicht alleine da. Wir haben eine Liste von Spielereihen erstellt, die nicht nur wir gerne wiedersehen würden. Wer sich ein wenig in diversen Foren umsieht, wird die in der Galerie enthaltenen Serien schnell wiederfinden. Schaut mal rein!

Steht eines dieser Spiele auch auf eurer Wunschliste? Oder habt ihr noch eine Empfehlung, die wir unbedingt mit aufnehmen sollten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! Vielleicht schaut ja mal ganz zufällig ein Publisher rein und holt sich eine Anregung für einen Neustart.