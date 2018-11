Gut 31 Jahre liegt die europaweite Veröffentlichung des ersten Ablegers von The Legend of Zelda inzwischen zurück und nach wie vor könnten sich viele Fans und Spieler die Frage stellen, warum man denn eigentlich einen Elfen spielt und wieso dieser ausgerechnet auf den Namen Link hört. In einem etwas älteren Interview mit der französischen Webseite Gamekult beantwortete der allseits bekannte Entwickler und Erfinder, Shigeru Miyamoto, diese Fragen.

Der erste "The Legend of Zelda"-Ableger wurde für das Nintendo Entertainment System veröffentlicht, eine „8 Bit“-Videospielkonsole, deren technische Möglichkeiten äußerst begrenzt waren. So konnte das Nintendo-Team den Helden mit nur drei unterschiedlichen Farben ausstatten und musste zudem dafür sorgen, dass sich die Waffen ausreichend vom Charakter abheben.

Miyamoto selbst bezeichnete sich als großer Disney-Fan, weshalb der Märchencharakter Peter Pan schnell als Inspiration für den Helden diente. Der noch namenlose Elf wurde also in grüne Kleidung gesteckt, mit spitzen Ohren versehen und mit einer langen Haube ausgestattet. Um die Waffen von dem Helden unterscheiden zu können, fielen diese außerdem recht groß aus.

Doch wie kam Link zu seinem Namen? Laut Shigeru Miyamoto sollte The Legend of Zelda ursprünglich sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft spielen und der Held die Fähigkeit besitzen, zwischen den Zeiten hin und her zu reisen. Der Protagonist stelle also sozusagen die Verbindung dieser Zeitepochen dar, womit man sich für Link, die englische Übersetzung des Wortes "Verbindung", entschied.

Zwar ließ sich Link in seinen eigenen Abenteuern nie in einem futuristischen Setting blicken, Ableger wie The Legend of Zelda - A Link to the Past oder The Legend of Zelda - Ocarina of Time machen die Zeit aber dennoch zu einem Gegenstand ihrer Geschichte, womit Links Name seinen eigentlichen Sinn wohl nie ganz verloren hat.

