Gestatten: Braut und Bräutigam.

Japaner haben bekanntlich einen etwas eigenen Geschmack. Doch das neueste Ereignis schlug selbst in dem Anime-Land hohe Wellen. Wie die Zeitschrift japantimes.co berichtet, heiratete der Japaner Akihiko Kondo kürzlich das Hologramm der beliebten virtuellen Figur Miku Hatsune.

Der Hologramm-Star hat sogar sein eigenes PS4-Spiel Hatsune Miku - Project Diva X

Das Manga-Girl Miku Hatsune hat nicht nur in Japan, sondern auch weltweit eine riesige Fan-Gemeinde. Hatsune ist eine virtuelle Figur, welche eine künstliche Gesangsstimme basierend auf der Software Vocaloid besitzt. Miku Hatsune ist die erste virtuelle Pop-Ikone, die mit ihrem digitalen Abbild ganze Konzertsäle bei Auftritten füllt und sogar Millionen-Aufrufe bei YouTube hat. Sie trägt wie die typischen Manga-Mädchen kurze Röckchen und hat lange, blaue Haare sowie riesige Manga-Augen.

Dieses virtuelle Abbild der 16-jährigen Hologramm-Sängerin wurde nun von dem Japaner Akihiko Kondo geheiratet. Dieser gab ganze 14.000 Euro aus, um Hatsune in einer formellen Zeremonie in Tokyo zu ehelichen. Rund 40 Gäste waren dabei, als der Japaner einer Stoffpuppe im Hatsune-Design den Ring an den Finger steckte.

So lebt der Japaner mit seiner virtuellen Frau.

Der Japaner berichtet, dass er seit März mit der digitalen Version von Hatsune zusammenlebt. Diese kann man als Desktop-Version für sein Zuhause kaufen. Kondo sieht sich selbst als normal verheirateten Mann. Seine digitale Ehefrau weckt in jeden Tag auf und sendet ihn zu seinem Job als Administrator einer Schule.

Kondos Heirat hat keinen rechtlichen Wert. Das kümmert den Japaner jedoch nicht, der sogar für die Heirat einen Juwelier aufsuchte und ein Heiratszertifikat besitzt.

Das Eheleben gestaltet sich freilich etwas anders als normale Beziehungen.

Kondo ist nicht der erste, der in Japan eine virtuelle Figur heiratet, jedoch ist er die Eheschließung mit der wohl bekanntesten Vocaloid-Sängerin eingegangen. Der Japaner muss sich seitdem mit einigen Vorwürfen auseinandersetzen. Viele bezeichnen ihn als „Creep“, da er mit einer 16-jährigen Manga-Figur als erwachsener Mann verheiratet ist.

Kondo entgegnete, dass er einfach nicht in der Lage sei, eine normale Frau zu lieben. Auf seiner Arbeit wurde er von einer Frau gemobbt und hatte jeher Probleme, mit einer Frau eine Beziehung einzugehen. Seine Mutter kann diese Ansicht nicht nachvollziehen, sie erschien nicht zu seiner Hochzeit.

Kondo sieht sich als sexuelle Minderheit an, die ihre Liebe zu digitalen Figuren auslebt. Seine Liebe zu Hatsune wird von vielen als Liebe in einer anderen Dimension bezeichnet. Der Japaner wünscht sich, dass seine Beziehung wie andere Romanzen ein weltweites Verständnis findet.

