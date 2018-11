Seid ihr eigentlich auf die Cyber Monday Woche auf Amazon vorbereitet, die ab kommenden Montag, also vom 19. bis 26. November stattfindet? Falls ihr schon jetzt in Stimmung kommen wollt, bietet euch Amazon bereits jetzt, in der Vorwoche, schon eine ganze Reihe attraktiver Schnäppchen!

Bis Sonntag, den 18. November gibt es schon einen ganzen Schwung an Angeboten. Wir haben für euch schon mal vorgestöbert und vor allem den Gaming-Bereich auf kleine Schätze abgeklopft, damit ihr euch die Sucherei erspart und direkt zuschlagen könnt.

Achtet aber unbedingt auf Folgendes: Sogenannte Blitzangebote sind nur für ein paar Stunden verfügbar, oder solange der Vorrat reicht. Manchmal sind besonders begehrte Artikel eben auch blitzschnell ausverkauft. Wenn ihr "Amazon Prime"-Mitglieder seid, habt ihr teils bereits eine halbe Stunde vor dem Rest der Welt Zugriff auf diese Angebote. Kleiner Tipp: Um diesen Vorteil zu genießen, könntet ihr kurz vor dem Cyber Monday eine kostenlose Probemitgliedschaft abschließen, die ihr im Anschluss auch wieder problemlos kündigen könnt, wenn ihr wollt.

South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe und Season Pass

Für Freunde des ganz besonders harten Humors: Das aberwitzige Rollenspiel South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis von 22,50 in der Gold Edition, inklusive aller DLCs. Solltet ihr das Spiel bereits besitzen, könnt ihr euch für schlappe 15 Euro den Season Pass holen, um an die Zusätze zu gelangen.

Der Vorgänger war bereits ein recht unterhaltsames Stück Software, der zweite Teil der Rollenspielreihe rund um die vier berühmten Cartoon-Jungs aus South Park hat uns aber richtig überzeugt. Schaut mal in unseren Test, damit ihr wisst, warum ihr euch diese Schnäppchen dringend genauer anschauen solltet!

HAVIT Gaming Tastatur und Maus Set

Wenn ihr eine ordentliche Gaming-Erfahrung am PC haben wollt, ist natürlich ein gutes Eingabegerät unabdingbar. Mit Maus und Tastatur von HAVIT seid ihr dafür gut ausgerüstet!

Dank integrierter Verzögerungsfunktion der Tastatur könnt ihr euer persönliches Spielerlebnis individuell anpassen. Die coole Hintergrundbeleuchtung bietet neben heller und dunkler Beleuchtung in sieben Farben auch ein stufenloses Pulsieren und sorgt damit auch optisch für einen Hingucker. Passend dazu steuert ihr mit der exakten Maus das Geschehen wie die Profis. Die aktuellen Angebote lautet je nach Modell gerade auf 20 bis 28 Euro.

Opaza Mini-Case für SNES Classic Mini

Für aktuell knapp zwölf Euro könnt ihr euch diese wertige Transport- und Aufbewahrungstasche eure Mini-Retrokonsole holen. Doch nicht nur das SNES Classic Mini selbst, auch das Zubehör wie Kabel und Controller finden locker Platz darin. Die innere Tasche mit Reißverschluss bietet dafür ausreichend Stauraum.

Außen schützt das robuste Material vor Stürzen und Kratzern, ein Trageband an der Seite ermöglich einen bequemen Transport. Dabei verfügt die Tasche nur über geringes Gewicht und ist aufgrund ihrer kleinen Abmessungen auch für Reisen hervorragend geeignet.

Lamicall Universalständer für Nintendo Switch und Tablets

Einer für alle: Mit dem Lamicall Universalständer habt ihr einen robusten Ständer in einem unaufdringlichen Design, der so gut wie all eurer Tablet-Hardware einen sicheren Stand gewährleistet. Dabei ist es ganz egal, ob ihr den Bildschirm der Nintendo Switch darauf positioniert, euren Kindle zum Lesen abstellen wollt oder eure Hände freihalten wollt, während ihr euer Tablet nutzt.

Der verstellbare Ständer bietet stets nach eurem Wunsch den besten Blickwinkel. Eignet sich für Geräte im Bereich von vier bis elf Zoll. Der niedrige Schwerpunkt sorgt für Stabilität, größere Geräte sind gut gegen Kratzer und Abrutschen geschützt. Für knapp 15 Euro könnt ihr den stylishen Universalständer euer Eigen nennen. Der Anbieter gewährt darüberhinaus einen Lifetime- Garantieservice.