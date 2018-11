So viele gute Spiele sind in den vergangenen Monaten erschienen und werden bis Weihnachten wohl auch noch erscheinen. Wie sollt ihr also jetzt schon wissen, welches davon sich für euch am meisten lohnt? Zeit ist ein begrenztes Gut und mit durchschnittlich circa 60 Euro haben neue Spiele auch einen stattlichen Preis.

Doch keine Angst, wir helfen euch bei der Wahl. In diesem Quiz erfahrt ihr anhand eurer Vorlieben, welches Spiel eure Zeit und euer Geld am ehesten wert ist. Falls ihr unsere Empfehlung schon gespielt haben solltet - auch nicht schlimm. Dann könnt ihr euch wenigstens sicher sein, dass eure Wahl die richtige war.

Und seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Schreibt uns doch in die Kommentare, was bei euch herauskam, ob ihr die Empfehlung gut findet oder ob ihr so gar nichts damit anfangen könnt.