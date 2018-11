Schon frühere Episoden von Super Smash Bros. gehörten zu den bestverkauften Spielen auf ihren jeweiligen Systemen. Für die Switch möchte Nintendo jetzt den gewaltigsten Schlagabtausch abliefern. Wir durften vor kurzem schon mal bei Nintendo ausgiebig reinhauen.

Vor ein paar Jahren, als Super Smash Bros. für Wii U und 3DS erschien, da dachte man noch, mehr könne man in so ein Spiel kaum noch reinpacken. Tja, so kann man sich irren. In wenigen Wochen erscheint Super Smash Bros. Ultimate für Nintendo Switch und kommt noch einmal dramatisch üppiger und umfangreicher daher als die letzte Inkarnation der Reihe.

Um das mal eben auszuführen, hier ein paar simple Fakten: Je nachdem, ob man den Pokémon-Trainer als eine oder drei Figuren zählen möchte, sind 74 oder 76 spielbare Figuren mit an Bord. Der neue Geister-Modus wird Solisten über Stunden hinweg beschäftigen und ergänzt mit der Möglichkeit, Geister zu sammeln, sie mit Figuren zu koppeln und sie dadurch zu trainieren, ein paar spannende Rollenspiel-Elemente. Und dann sind da noch etliche Weitere Solo- und Mehrspieler-Modi, Dutzende von Arenen, Hunderte von Musikstücken ... der gebotene Umfang ist geradezu verschwenderisch.

Mehr von Allem

Aber Umfang hin, Modi her - am Ende zählt, wie sich Super Smash Bros. Ultimate denn nun spielt. Und genau das konnten wir vor wenigen Tagen direkt in Nintendos Europa-Hauptquartier in Frankfurt austesten. Und dies ist auch der Punkt, an dem sich seit Jahren die Geister der Smash-Gemeinde scheiden. Viele Profi-Spieler schwören bis heute auf Super Smash Bros. Melee auf dem Gamecube und sehen die Fortsetzungen für Wii und Wii U unter anderem wegen deren geringerer Geschwindigkeit als spielerische Rückschritte.

Hier ist der erste Eindruck: Super Smash Bros. Ultimate geht hier in die richtige Richtung, fühlt sich aber durch einige Neuerungen und Änderungen für erfahrene Pro-Smasher gerade in den ersten Runden zunächst recht ungewohnt an. Unter gewissen Umständen konnten Figuren früher durcheinander durchlaufen – das ist jetzt nicht mehr möglich. Auch die Block-Funktion wurde etwas verändert, und natürlich bringen neue Figuren wie Simon Belmont oder Ridley wieder ganz neue Manöver und Fähigkeiten ins Spiel.

Masahiro Sakurai teilt die letzten Informationen zur neuen Smash-Episode:

Simon trifft auf King K. Rool

Einer der spannendsten Aspekte der neuen Episode sind die frischen Figuren. Simon Belmont aus Konamis Castlevania-Spielen ist genau wie in den klassischen Vorbildern nicht der Schnellste, macht das aber durch sein reichhaltiges Waffenarsenal wett. Die Peitsche gibt ihm eine sehr große Reichweite, während Wurfkreuz, Weihwasser und Axt für die nötige Flexibilität sorgen. Auch King K. Rool, der Oberbösewicht aus Donkey Kong Country ist nicht allzu flott unterwegs, dafür teilt er aber kräftig aus und gefällt mit herrlich schrägen Animationen. Wie er so durch die Arena stolziert und notfalls mithilfe eines kleinen Propellers umherfliegt – da lacht das Herz.

Mit dem Pokémon Fuegro aus Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond und deren Nachfolgern tritt nun auch ein Wrestler im mexikanischen Stil in den Ring – trotz seiner Größe hat Fuegro so manch ein schnelles Manöver in petto. Und dann sind da noch Echo-Figuren wie Ken und Prinzessin Daisy und andere, bereits bekannte Neuzugänge wie die Inklings aus Splatoon und Metroid-Bösewicht Ridley – gemeinsam mit den Figuren aus der letzten Episode und Rückkehrern wie den Ice Climbers oder Solid Snake wird hier wirklich jeder die passende Figur finden.

Geistreicher Solo-Modus

Schließlich gibt Nintendo noch einen Blick auf den wenige Tage zuvor enthüllten Geistermodus frei. Alle Figuren bis auf Kirby wurden von einer mysteriösen Macht überwältigt – jetzt liegt es an dem kleinen rosa Knödel, seine Gefährten zu retten. Kirby zieht über eine Weltkarte und bestreitet Kämpfe – die Geisterkämpfer basieren dabei oft genug auf Figuren, die zwar nicht persönlich im Spiel enthalten sind, deren Verhaltensmuster werden aber von vorhandenen Kämpfern simuliert.

Der ultimative Showdown

Für jeden Sieg zieht ihr mehr Geister auf eure Seite und rüstet sie für eure Figuren aus, auch weitere Figuren spielt ihr so frei. Das ist ebenfalls noch ein spannender Punkt der neuen Smash-Episode: Beginnt ihr das Spiel, stehen gerade einmal die acht Figuren der ersten Episode Super Smash Bros. auf dem N64 zur Verfügung – alle anderen müsst ihr erst einmal freispielen. Tut ihr das im Geistermodus, werden sie direkt für alle anderen Modi auch freigeschaltet. Wer dagegen neue Kämpfer nur im Mehrspielermodus freispielt, der kann die Figuren auch nur dort nutzen.

Meinung von Thomas Nickel