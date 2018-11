Liebe Leute, ab sofort gibt es viele gute Gründe, euer Erspartes in tolle Angebote zu investieren. Denn ab sofort beginnt die Cyber Monday Week, die jeden Tag mit aktuellen Angeboten und tollen Schnäppchen lockt!

Wir haben für euch schon mal vorgestöbert und vor allem den Gaming-Bereich auf kleine Schätze abgeklopft, damit ihr euch die Sucherei erspart und direkt zuschlagen könnt. Achtet bitte auf die Hinweise und Tipps am Ende der Deals. Jetzt legt aber los und viel Spaß beim Stöbern!

PlayStation 4 (500 GB) mit 2 Controllern + Marvel's Spider-Man

Jetzt statt 339,89 Euro für nur noch 269,99 Euro auf Amazon bestellen

Assassin's Creed Odyssey (PC, PS4)

PC - Standard: Statt 51,99 Euro jetzt nur noch für 39,97 Euro auf Amazon bestellen

PES 2019 (Xbox One, PS4)

Xbox One: Statt 49,93 Euro jetzt nur noch für 29,97 Euro auf Amazon bestellen

Forza Motorsport 7 - Standard Edition (Xbox One)

Xbox One: Statt 37,24 Euro jetzt nur noch für 19,97 Euro auf Amazon bestellen

Call of Duty - Black Ops 4: Pro Edition (PS4, Xbox One)

PS4: Statt 129,99 Euro jetzt nur noch für 84,97 Euro auf Amazon bestellen

FIFA 19 (PS4, Switch)

PS4: Statt 44,99 Euro jetzt nur noch für 39,97 Euro auf Amazon bestellen

Starlink Starter Pack (Xbox One)

Xbox One: Statt 74,98 Euro jetzt nur noch für 64,99 Euro auf Amazon bestellen

Mario & Rabbids Kingdom Battle - Gold Edition (Nintendo Switch)

Nintendo Switch: Statt 54,75 Euro jetzt nur noch für 44,97 Euro auf Amazon bestellen

Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy (PS4, Xbox One)

PS4: Statt 34,99 Euro jetzt nur noch für 25,97 Euro auf Amazon bestellen

Shadow of the Tomb Raider (PS4, Xbox One)

PS4: Statt 56,08 Euro jetzt nur noch für 39,97 Euro auf Amazon bestellen

Destiny 2: Forsaken – Legendary Collection (PC, Xbox One)

PC: Statt 57,99 Euro jetzt nur noch für 24,97 Euro auf Amazon bestellen

Achtet bitte auf Folgendes: Die obigen Angebote sind "Daily Deals" und sind daher nur am Tag der Veröffentlichung bis Mitternacht gültig. Manchmal sind besonders begehrte Artikel auch blitzschnell ausverkauft.

Wenn ihr "Amazon Prime"-Mitglieder seid, habt ihr teils bereits eine halbe Stunde vor dem Rest der Welt Zugriff auf diese Angebote.

Die Preise dieser Angebote entsprechen den Informationen, die uns Amazon zur Verfügung gestellt hat. Kurzfristige Preisschwankungen sind möglich, achtet also vor dem Einkauf immer auf den tatsächlichen Endpreis (der könnte auch geringer ausfallen; Wir drücken euch die Daumen!)

Forza Horizon 4 (Xbox One)

Xbox One: Statt 60,80 Euro jetzt nur noch für 44,97 Euro auf Amazon bestellen

Far Cry 5 (PS4, Xbox One)

PS4: Jetzt nur noch für 32 Euro auf Amazon bestellen

Tekken 7 (PlayStation 4)

PS4: Statt 38,99 Euro jetzt nur noch für 27,97 Euro auf Amazon bestellen

Elex (PC, PS4, Xbox One)

PS4: Statt 29,99 Euro jetzt nur noch für 18,47 Euro auf Amazon bestellen

Life is Strange Before the Storm - Limited Edition (PS4)

PS4: Statt 18,99 Euro jetzt nur noch für 13,97 Euro auf Amazon bestellen

NBA 2K19 Standard Edition (Xbox One, PS4)

Xbox One: Statt 64,80 Euro jetzt nur noch für 32,97 Euro auf Amazon bestellen

Need for Speed - Payback - (Xbox One, PlayStation 4)

PS4: Statt 34,99 Euro jetzt nur noch für 24,97 Euro auf Amazon bestellen

Divinity - Original Sin 2 Definitive Edition (PlayStation 4, Xbox One)