Seit der vergangenen Woche haben Besitzer der Hybridkonsole Nintendo Switch die Möglichkeit, mit Pokémon Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli einen Nostalgietrip in modernem Gewand zu unternehmen. Als Remake von Pokémon Gelbe Edition lässt euch das Spiel nach Kanto und zu 151 Pokémon zurückkehren. Wer jedoch dachte, es ginge nicht mehr nostalgischer, der irrt.

Sehenswert: der Trailer zum "neuen" Pokémon-Abenteuer

Pünktlich zur Veröffentlichung des Spiels am 16. November hat der offizielle Twitter-Kanal von Pokémon (Let's Go!) ein Video veröffentlicht, das Spielszenen mit dem Original-Song der Pokémon-Anime-Serie unterlegt. Zwar handelt es sich hierbei um die englischsprachige Fassung, auch deutschen Poké-Fans der ersten Stunde dürfte bei diesen Klängen allerdings ein wahrer Nostalgieschauer den Rücken hinunterlaufen.

Revisiting Kanto with Pikachu and Eevee has us feeling nostalgic, so we decided to take a walk down memory lane. 🎶



Sing along if you know the words (who doesn't?!) and get ready to team up with Pikachu or Eevee in #PokemonLetsGo!

Kanto wieder mit Pikachu und Evoli zu besuchen, beschert uns nostalgische Gefühle, daher entschieden wir uns, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Singt mit, wenn ihr den Text kennt (wer tut das nicht?!), und bereitet euch auf ein Bündnis mit Pikachu oder Evoli in Pokémon Let's Go vor!

Wer das Intro der ersten Pokémon-Staffel von 1999 noch einigermaßen vor Augen hat, wird feststellen, dass sich dieses Video nicht nur musikalisch, sondern auch in puncto Bildsprache erstaunlich nah an der Vorlage bewegt. Tatsächlich weiß auch das fertige Spiel zu überzeugen, wie der Spieletipps-Test zu Pokémon - Let's Go ergeben hat - wenn auch der perfekte Nostalgietrip unter einigen Schnitzern und modernen Elementen leidet.

Wie gefällt euch das Video und der Einsatz des Original-Songs von damals? Habt ihr Pokémon Let's Go, Pikachu & Let's Go, Evoli bereits eine Chance gegeben? Teilt eure Meinung zum Spiel mit uns in den Kommentaren!