Scheinbar ist es einem Spieler, der lieber anonym bleiben möchte, gelungen, mithilfe der "Save Editor"-Software Save Wizard auf der PS4 eine Nackt-Mod für Red Dead Redemption 2 zu erstellen. Das Ergebnis: Arthur Morgan zieht blank.

Auf der Suche nach Schätzen? Im Video seht ihr, wo der Giftpfadschatz zu finden ist:

In Red Dead Redemption 2 steckt jede Menge Liebe im Detail. Bei Schlägereien kommt man selten ohne ein blaues Auge davon, bei der Jagd sorgen nicht tödliche Treffer an Wildtieren für sichtbare Verletzungen und wer in den Schlamm fällt, muss sich waschen oder auf den nächsten Regen hoffen, um wieder sauber zu werden.

Doch wie steht es um den Körper des Protagonisten Arthur Morgan? Wurde auch hier auf sämtliche Details geachtet? Wie die englischsprachige Webseite MP1st berichtet, ist es einem Modder mithilfe der "Save Wizard"-Software gelungen eine Nackt-Mod zu erstellen, die Arthur Morgan so darstellen soll, wie Rockstar Games ihn schuf: Ohne Penis.

Quelle: Unbekannt via MP1st

Quelle: Unbekannt via MP1st

Während der Oberkörper von Arthur Morgan mit reichlich Details aufwartet, wurde auf eine detailgetreue Modellierung im Lendenbereich wohl zur Gänze verzichtet, wie ihr anhand des folgenden Screenshots sehen könnt:

Quelle: Unbekannt via MP1st

Vielleicht einer der Gründe, weshalb Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 vehement auf Liebschaften verzichtet. Da das Spiel vorerst über keinen Mod-Support verfügt, zieht der Modder es übrigens vor anonym zu bleiben. Warum ihr das Abenteuer aber auch ganz ohne Mods nicht verpassen solltet, findet ihr im Test "Red Dead Redemption 2: Ein behäbiges, wunderschönes Monstrum" heraus.

Red Dead Redemption 2 wurde am 26. Oktober für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Wer im Wilden Westen auf der Suche nach interessanten Orten ist, wird in der Bilderstrecke fündig.

Was sagt ihr zu den Bildern? Kann auf so manche Details gerne auch verzichtet werden oder hättet ihr ein anderes Ergebnis erwartet? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!