Einige Themen im "Super Mario"-Universum spalten die Gemüter der Nintendo-Anhänger wie kaum sonst etwas. Während zuletzt eher Mario aufgrund seiner entblößten Brustwarzen oder seines mutmaßlich nicht vorhandenen Bauchnabels im Fokus etwaiger Debatten stand, rückt nun eine tiefgreifende Frage zur Anatomie des Charakters Toad ins Rampenlicht.

New Super Mario Bros. U Deluxe: Bald erscheint die Switch-Version des Spiels!

Viele Fans fragen sich, ob die pilzförmige Rundung auf Toads Kopf nur ein Hut, oder tatsächlich Teil seines Körper sei. Eine tiefgreifende Frage, auf die es lange Zeit keine zufriedenstellende Antwort gab - vor allem aus Mangel an handfesten Belegen. Bereits vor einiger Zeit hat sich allerdings das Internetportal dorkly.com um die Beantwortung dieser Frage bemüht und ist dabei auf einige interessante Hinweise gestoßen.

So sehen beispielsweise alle Toads im Mario-Universum gleich aus, sie unterscheiden sich lediglich durch die Farbgebung ihrer Outfits. Die Vermutung liegt also nahe, dass zu dem offenbar gewollten Partner-Look der pilzköpfigen Figuren auch der entsprechende Hut gehört. Dagegen spricht allerdings, dass in Super Mario Odyssey gleich mehrere Toads auf ihren Pilzköpfen richtige Hüte tragen - ein Indiz dafür, dass der Pilz tatsächlich Teil von Toads Kopf ist. Auch eine Twitter-Umfrage bestätigte diese Annahme: Auf die "Hut/Kopf?"-Frage antworteten 66 Prozent der insgesamt 3.000 Teilnehmer mit "Kopf". Doch was entspricht nun der Wahrheit?

Glücklicherweise brachte "Super Mario Odyssey"-Produzent Yoshiaki Koizumi Licht ins Dunkeln. In einem YouTube-Video beantwortete er mehrere Fan-Fragen und kam dabei auch auf das Mysterium um Toad zu sprechen. „Wie es scheint, handelt es sich wohl um einen Teil von Toads Kopf", äußerte sich Koizumi zur Thematik.

Dabei konnte er es allerdings nicht lassen, neue Spekulationen anzuheizen: "Ich überlasse es euch herauszufinden, wie sich das genau gestaltet. Vielleicht ist da ja etwas drinnen versteckt ...“ Es bleibt also abzuwarten, ob sich noch eine ähnlich intensive Debattenkultur um den Inhalt von Toads Kopf etabliert.

Was ist mit euch? Was ist euerer Meinung nach in Toads Kopf vorhanden? Oder haltet ihr diese Spekulationen für komplett überbewertet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!