Tag 3 in der Cyber Monday Woche auf Amazon ist schnäppchentechnisch ein wahres Fest für all jene, die auf ein gutes Konsolen-Bundle gewartet haben! PlayStation 4 und Xbox One werfen sich in Kombination mit aktuellen Spielen zum günstigen Preis ins Rennen.

Jetzt aber: Kein langes Geschwafel, hier sind die Deals!

PlayStation 4 (1TB, schwarz, slim) inkl. Red Dead Redemption 2 + 2 DualShock Controller

Jetzt für nur noch 299 Euro auf Amazon bestellen*

PlayStation 4 (1TB, schwarz, slim) inkl. Call of Duty - Black Ops 4 + 2 DualShock Controller

Jetzt für nur noch 299 Euro auf Amazon bestellen*

Xbox One S 1TB (weiß) - Fortnite Bundle (inkl. Fortnite - Battle Royale, EON Skin-Set und 2.000 V-Bucks)

Jetzt für nur noch 248,50 Euro auf Amazon bestellen*

Xbox One S 1TB - Battlefield 5 Bundle (inkl. Battlefield 5 - Deluxe Edition, Battlefield 1 - Revolution und Battlefield 1943)

Jetzt für nur noch 284,64 Euro auf Amazon bestellen*

Achtet bitte auf Folgendes: Die obigen Angebote sind "Daily Deals" und sind daher nur am Tag der Veröffentlichung bis Mitternacht gültig. Manchmal sind besonders begehrte Artikel auch blitzschnell ausverkauft.

Die Preise dieser Angebote entsprechen den Informationen, die uns Amazon zur Verfügung gestellt hat. Kurzfristige Preisschwankungen sind möglich, achtet also vor dem Einkauf immer auf den tatsächlichen Endpreis (der könnte auch geringer ausfallen; Wir drücken euch die Daumen!)