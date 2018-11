Fallout 76 wird derzeit (nicht ohne Grund!) von negativen Kritiken geradezu zerbombt. Dank dem Spieler RpTheHotrod gibt es nun einen kleinen Lichtschimmer am Horizont. Der Spieler tritt im Online-Ableger als unser geliebter Siedlungsquest-Nervling Preston Garvey aus Fallout 4 auf.

Erinnert ihr euch noch an Fallout 4, dem Spiel, das der Serie alle Ehre machte? In einer der ersten Quests begegnet ihr Preston Garvey. Dieser ist der Anführer der Minutemen aus dem Commonwealth und setzt sich für den Schutz der Siedler ein. Preston Garvey hat für euch immer eine Mission, einer Siedlung zu helfen! Er prägte wie keine andere Spielfigur den Satz „Es gibt Probleme in einer unserer Siedlungen“ und brachte euch trotz entnervten Seufzern dazu, seine Missionen anzunehmen.

Und ebendieser Mann ist in Fallout 76 zurückgekehrt. Nun gut, nicht persönlich, doch der Spieler RpTheHotrod verkleidet sich nicht nur wie Preston, er lässt über das Mikrofon Audio-Clips von Preston in Dauerschleife laufen:

Die Reaktionen sind gemischt, von purer Freude bis hin zu abgrundtiefer Abneigung ist alles dabei. YouTube-Nutzer Raks schreibt unter dem Video:

„Wenn ich dich in dem Spiel sehe, wirst du mein erstes Mordopfer sein.“

Eines ist jedoch sicher, Preston bringt euch euer Lächeln beim Fallout 76 spielen zurück! Wenn ihr mehr Garvey-Power wollt, solltet ihr den Reddit-Thread im Auge behalten.

Während Bethesda mit Fallout 76 viel falsch macht, versuchen die Spieler dem Spiel dennoch eine Chance zu geben. Ist das Auftauchen von Preston Garvey für euch ein Grund, weiterhin in Fallout 76 abzutauchen oder schreibt ihr das Spiel nun endgültig ab? Wir würden uns freuen, wenn ihr ein ehrliches Statement zu Fallout 76 in den Kommentaren hinterlasst!