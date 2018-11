Overkill's The Walking Dead: Diese Veränderungen würden es spaßig machen

Warum sollte man sich die Mühe machen und aufführen, wie Overkill's The Walking Dead spaßig werden könnte? Erstens: Weil es trotz seiner Mängel schon spaßige Ansätze zeigt. Zweitens: Weil es nur wenige Kniffe bräuchte, um das Erlebnis stark zu verändern. Ein Apell an Overkill.

Overkill’s The Walking Dead (kurz: OTWD) wurde bereits in zahlreichen Kritiken mit schlechten Wertungen abgestraft. Das Spiel galt lange Zeit als Hoffnung auf einen gebührenden Ersatz für Left 4 Dead und ein vollwertiges TWD-Lizenzspiel, das kein Telltale-Adventure ist. Die Hoffnungen sind dahin, die Ernüchterung ist groß.

Overkill's The Walking Dead: Unser Video-Fazit E3 2018

Wir haben beim Spielen zwei Erkenntnisse gemacht. Die erste: Die Kritik ist berechtigt. Viel bedauerlicher ist allerdings die zweite: Und zwar, wie einfach nur wenige andere Design-Entscheidungen OTWD dennoch zu einer spaßigen Mehrspielererfahrung gemacht hätten. Da das Spiel im nächsten Jahr auf Konsolen erscheinen soll, hier unsere Wunschvorstellungen für ein besseres OTWD.

Schwierigkeitsgrad/Spielbalance anpassen

Das Spiel ist enorm fordernd. So weit, so in Ordnung. Allerdings ist es das auf unfaire Weise. Feinde sind grundlegend überlegen, egal ob menschlich oder untot, egal ob ihr ballernd oder schleichend und vorsichtig an sie herantretet. Werden Walker einmal auf euch aufmerksam, kommen sie in schier endloser Zahl auf euch zu. Menschliche Gegner nehmen euch kräftig unter Beschuss, während ihr meist um jede Patrone bangt.

Das wird nicht fairer dadurch, dass das Treffer-Feedback sowohl im Nah- als auch im Fernkampf wenig hilfreich ist und die schlechte K.I. der Feinde dazu führt, dass sie schon mal Kamikaze machen, um euch in die Luft zu jagen.

Es ist auch verständlich, was damit bezweckt werden sollte, dass Walker euch in ein Button-Mashing-Event verwickeln, wenn ihr sie zu nah herankommen lasst. Das Spiel will uns sagen: Jeder Gegner kann eine Bedrohung sein, wer unvorsichtig ist, muss sich den Untoten mit ganzer Kraft vom Leib halten.

Es wäre vollkommen okay, wenn sie euch bei Kontakt schaden, umzingeln und somit das Entkommen erschweren würden. Seid ihr aber nur halb umkreist und geratet dann automatisch in ein Gerangel nach dem anderen, sind eure Chancen aufs Überleben schon dahin.

Die Lösung: Gebt dem Spieler mehr Munition, streicht das Button-Mashing-Gerangel mit den Walkern, setzt deutlicher sichtbares Treffer-Feedback ein. Und schon ist die Spiel-Balance ein bisschen wiederhergestellt.

Weniger strikte Ressourcen-Begrenzung

Munition ist nicht das Einzige, das in OTWD knapp ist. Es soll ja schließlich ein Kampf ums Überleben dargestellt werden. Um Gegenstände herzustellen, sammelt ihr Ressourcen auf dem Weg ein, die bei jedem Missionsstart zufällig verteilt werden. Gehen euch die Bandagen aus, könnt ihr so neue herstellen. Oder auch die klassenspezifischen Spezialgegenstände wie Rauchgranaten oder Sanitätskästen.

Allerdings sind sowohl die Items als auch die Ressourcen, die ihr tragen könnt, so streng begrenzt, dass ihr selbst als eifrige Sammler keinen Vorrat anhäufen könnt. Also egal, wie aufmerksam ihr eure Umwelt absucht: Sobald ihr mal in Not geratet, ist alles sehr schnell wieder aufgebraucht. Bei dem hohen Schwierigkeitsgrad hätte hier eine leichte Anpassung des Gegenstandslimits nach oben schon viel zu einem befriedigenderen Erlebnis beigetragen.

Checkpoints im Koop-Modus

Vielleicht der Punkt, den es als Einzigen bräuchte, um trotz aller bestehenden Mängel, Motivation und Spaß zu erzeugen. Das Frustrierendste an OTWD ist, dass ihr trotz größter Bemühungen wieder von ganz vorne beginnt, wenn alle Team-Mitglieder draufgehen. Das Spiel ist auch mit drei Kameraden nicht wirklich einfach, warum also nicht Zwischenspeicherpunkte einbauen?

Ein bisschen mehr Tutorial

Es ist nicht zwingend nötig, dem Spieler immer alles vorzukauen. Es kann Spaß machen, sich spielerische Möglichkeiten selbst zu erschließen. Doch mit Blick auf den vorherigen Punkt, ist ein wenig Schützenhilfe in OTWD ein legitimer Verbesserungsvorschlag. Denn: Wenn es schon keine Checkpoints gibt, dann bitte auch keine Passagen, in denen man durch eine bittere Niederlage Mechanismen und Zusammenhänge erfahren muss. Nur um dann wieder ganz von vorne zu beginnen.

Zwar gibt es ein Tutorial im Hauptmenü und eine Mission, die Grundlagen beibringen soll. Allerdings seid ihr nach beidem nicht wirklich ausreichend vorbereitet für das, was kommt. Denn oftmals ist dennoch unklar, was in einzelnen Passagen genau zu tun ist. Kleinere, situationsbedingte Texteinblendungen könnten hier virtuelle Leben retten.

Ich würde es wieder tun

OTWD ist vor allem eines: schade. Eine vertane Chance, die schon zum Greifen nah ist, weil das passende Fundament gegossen wurde. Klar, mit den aufgeführten Punkten wäre es sicher kein Meilenstein, aber zumindest eine lohnenswerte Mehrspielererfahrung, in der Team-Work und präzise Absprachen zum Sieg führen können.

Daraus ergibt sich für uns folgender Apell: Overkill, gebt das Spiel nicht auf! Doch beschränkt Updates auch nicht auf das Beheben von Bugs. Nehmt erste kleine Kniffe vor, die die Fairness und Motivation verbessern und wir sind gern gewillt, uns nochmal ins Getümmel zu wagen! Und wenn sich einmal herumspricht, dass Verbesserungen stattfinden, kommen sicherlich auch viele neue Spieler hinzu.

Vielleicht werden wir ein etwas ausgereifteres Spiel erleben, wenn OTWD im nächsten Jahr wie geplant auf Xbox One und PlayStation 4 erscheint. Habt ihr OTWD schon gespielt und eure eigenen Erfahrungen zu berichten? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und diskutiert mit uns darüber, was ihr als die sinvollsten Verbesserungen erachtet.