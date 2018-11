Sicher kennt das Gefühl fast jeder von euch: Ihr investiert weit über 100 Stunden in ein Spiel, erlebt eine bewegende Geschichte, baut Nähe zu den Figuren auf und ... Ende. Abspann. Alles vorbei. Ein Moment, der einen vor die Frage stellen kann: Was soll jetzt noch kommen?

So geschehen in meinem Fall bei Persona 4 (Teil 5 ist hierzulande erst im vergangenen Jahr erschienen). Das Spiel funktioniert im Kern bereits ganz ähnlich wie der fünfte Teil, hält allerdings zum Ende hin ein paar erstaunliche Überraschungen bereit.

Oft ist es nicht bloß die tolle Grafik, die spannende Geschichte oder der sympathische Hauptcharakter, der Spielern noch Jahre nach dem Genuss eines Abenteuers im Gedächtnis bleibt. Solche Erinnerungen drehen sich häufig um einen kurzen Moment. Einen besonderen Moment. >>Diesen einen Moment!<< Dem widmen wir diese Artikel-Serie und beschreiben aus unserer persönlichen Sicht, was diesen Moment so besonders und unvergesslich macht. Hier findet ihr alle bisher in der Reihe erschienenen Artikel.

Die Geschichte dreht sich um einen Jugendlichen, der aus der Großstadt in die Provinz zieht, um ein Jahr bei seinem Onkel zu leben. Mit seinen neu gewonnen Freunden aus der Schule kommt er dem Geheimnis um einen Fernsehkanal auf die Spur, der etwas mit dem Verschwinden und dem Tod von Leuten in der ländlichen Ortschaft zu tun hat.

Vom Krimi zum mythischen Mindfuck

Was als spannende Mystery-Kriminalgeschichte anfängt, nimmt irgendwann unfassbare Ausmaße an. Die Jugendlichen entdecken ihre Personas, ihr innerstes Wesen sozusagen, tauchen in eine Parallelwelt ein und decken deren düstere Geheimnisse auf, wobei sie ihren eigenen, düsteren Fantasien begegnen.

Mit diesem Konzept arbeiten die Persona-Spiele immer, auch im sehr beliebten fünften Teil:

Wer sich das Spiel (am besten in der Golden-Edition) einmal zulegen möchte, der sollte nun vielleicht nicht weiterlesen, auch wenn ich es so spoilerfrei wie möglich halten werde. Aber es geht immerhin um das Ende des Spiels, also seid gewarnt.

Das Ende nach dem Ende nach dem Ende

Es gibt einen Punkt im Spiel, der das Ende der Geschichte sein kann. Für die meisten war er das vermutlich auch. Wisst ihr allerdings, was ihr in einem entscheidenden Dialog für Optionen wählen müsst, geht das Spiel noch weiter. Richtig gelesen: Das Ende inklusive einer aufwendigen Anime-Sequenz ist eigentlich nicht das richtige Ende und auch eher unbefriedigend.

Schafft ihr es, das geheime nächste Kapitel freizuschalten, eröffnet die Rahmenhandlung eine bis zu diesem Punkt unbekannte, noch tiefere Ebene. Ihr verbringt weitere unzählige Stunden in einem neuen Dungeon und euch offenbaren sich Antworten zur Geschichte, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Euer Team wächst dabei noch fester zusammen als es in den vielen Spielstunden davor schon geschehen ist. In meinem Fall bereits an diesem Punkt um die 100.

Mit diesen Leutchen habe ich viel Zeit verbracht. Ich bereue nichts.

Und als sei das nicht genug, hängt Persona 4 sogar noch ein weiteres Kapital dran, das euch zu dem wirklich endgültigen Boss führt und in einer Endsequenz mündet, die ohne Umschweife als Mindfuck zu bezeichnen ist. Außerdem spannt sie den Bogen zum Beginn des Spiels und schließt damit einen Kreis, von dem ihr bis dato nicht einmal wusstet. Wenn sich das jetzt schwurbelig gelesen hat, dann liegt das auch an dem sehr mythischen Stoff, auf dem Persona 4 aufbaut. Zumindest seid ihr einigermaßen spoilerfrei!

Der Kater danach

Aber zurück zum eigentlichen Thema. Denn so wie diese Mindfuck-Sequenz vorüber war, kam dieses eingangs angedeutete Gefühl auf. Diese Leere, die sich an verkaterten Sonntagen manchmal einstellt, wenn man am Vorabend richtig viel Spaß mit den besten Freunden hatte. Wenn eine längere Urlaubsreise vorbeigeht. Wenn beim Konzert nach zwei Stunden tanzen mit geschlossenen Augen die Zugabe vorbei ist und das Licht angeht.

Die Leere nach dem Abschluss einer Geschichte, die so einnehmend war, so intensiv, dass sie für eine Zeit zu einem kleinen Zweitleben geworden ist, das ihr neben dem normalen geführt habt. Eine Geschichte, die ihr nur für euch hattet und im Kopf bestritten habt, als wäret ihr tatsächlich ein Teil davon gewesen.

Dieser stumme Typ lässt euch fühlen, als wäret ihr Teil eines virtuellen Freundeskreises. Wir haben schon ein absurdes Hobby.

So weit, wie sich Persona 4 im Finale nach oben hin zuspitzte, so tief sackte ich einen Moment lang ab, als es vorbei war. In diesem einen Moment, in dem ich mich fragte, was jetzt eigentlich noch kommen soll.

Das war ein trauriger Moment, aber einer, den ich genauso genoss. Denn ich wusste, dass ich da gerade etwas ganz Besonderes erlebt hatte und ich die Erinnerung daran immer behalten werde. Das Spiel wirkte noch lange nach dem Abspann nach und auch heute erinnere ich mich mit Freude an diesen etwas bitteren Moment.

Welche Spiele habt ihr gezockt, bei denen es euch so erging? Welches Game hat euch so vereinnahmt, dass es nach dem Abspann ein Loch hinterlassen hat? Schreibt es uns in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Geschichten!