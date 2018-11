Lange war es still vor unseren Kameras - doch das soll sich nun ändern. Wir präsentieren euch unsere erste Folge von spieletalks - eine Videoreihe, in der wir frei von der Leber weg über aktuelle Themen der Videospiel-Welt sprechen. Gäste und Themen variieren dabei, doch auf eines könnt ihr euch verlassen: starke Meinungen und flinke Wortduelle.

spieletalks: Wir diskutieren - über E3, RDR2 und Fallout 76

In dieser Woche geht es um die Nachricht, dass Sony nicht auf der E3 2019 sein wird. Darum ranken sich schon diverse Gerüchte. Dann wollen wir ein Fazit zu Red Dead Redemption 2 ziehen - wie fanden wir das Spiel denn nun? Und was wird uns wohl in Red Dead Online erwarten? Schließlich, und am ausgiebigsten, besprechen wir Fallout 76 und seine diversen Probleme.

Doch bitte bedenkt, das ist unsere erste Folge. Noch probieren wir aus und sind auf euren Input angewiesen. Also schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und falls es euch nicht gefallen hat: Schreibt uns, was wir besser machen können. Wir freuen uns auf eure Meinung.

Wie steht ihr denn zu den Themen, die wir diesmal besprochen haben? Habt ihr Lust auf die E3? Hattet ihr Spaß mit Red Dead Redemption 2? Und wie ist eure Meinung zu Fallout 76 - seht ihr es ähnlich kontrovers wie wir?