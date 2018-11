Es gibt Spieler - darunter auch der Autor dieser Zeilen - die Dark Souls und alle Ableger danach schon unzählige Male durchgezockt haben. Die Veteranen unter uns denken, dass sie Dark Souls schon aus allen Winkeln kennen. Doch der Fan-Film von "TheParryGod" dürfte das Gegenteil beweisen. Denn so schön und fesselnd wurde das bockschwere Rollenspiel bislang selten gezeigt.

In 18 Minuten zeigt der Youtuber die gesamte Geschichte des auserwählten Untoten und seiner Reise durch Dark Souls. Dank neuer Kameraeinstellungen und einigen Nachbearbeiten wird daraus fast schon ein eigenes Werk. Szenen wie Bosse, die einfach nur dastehen und sich langsam bewegen, bekommt man im normalen Spiel sonst nicht mit. Hier werden sie fast schon hypnotisch.

Wer gefallen an dem Stil von "TheParryGod" findet, darf sich ein wenig auf seinem Kanal umschauen. Neben "Fate", dem hier gezeigten Film, gibt es auch noch "Humanity", der in Anlehnung an Dark Souls 3 erstellt wurde. Wie gefällt euch der Fan-Film zu Dark Souls?