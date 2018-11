Hitman gehörte schon immer zu den eher speziellen Spielen, die Einführung des Staffel-Formats drückte es sogar noch tiefer in seine eigene Nische. Der Auftragskiller-Simulator erfreute sich seiner größten Beliebtheit zu einer Zeit, in der auch Metal Gear Solid und Splinter Cell ihre Glanzzeit feierten. Eine Zeit, in der noch mehr Spieler Gefallen an diesem strengen und anspruchsvollen Spielkonzept fanden.

Heute wird der Schleichaspekt in der Spielelandschaft weitesgehend inkonsequent gehandhabt, beispielsweise in Assassin's Creed - Odyssey, wo der Spieler sich für fünf Sekunden an dem Schattendasein versucht und anschließend doch alles wieder niedermetzelt. Aus dem einfachen Grund, weil es keinen Unterschied macht und es auch keine lohnende Herausforderung darstellt.

Anders bei Hitman 2, bei dem es weiterhin keine sinnvolle Alternative zum professionellen Attentäter gibt: Auskundschaften, Planen, Ausführen - Der ballernde Stümper dagegen stirbt schnell oder muss sich mit schlechten Wertungen zufriedengeben. Unabhängig von seinem bewährten Spielprinzip braucht aber auch Hitman nach all der Zeit mal wieder frischen Wind - nicht nur neue Schauplätze, sondern auch eine neue Herausforderung, die ihm der neue „Ghost Mode“-Multiplayer zu geben scheint.

Ist der Singleplayer nämlich einmal durchgespielt, bleibt nur noch ein Sandkasten zum Experimentieren übrig, oder eine Tabelle mit Herausforderungen, die für den eigenen Stolz absolviert werden können. Was fehlt, ist jemand, dem ihr diese Skills vorführen könnt. Was gefehlt hat, ist der Multiplayer, der euch endlich testet.

Attentäter gegen Attentäter

Tötet schneller, leiser und besser

Auf den ersten Blick bleibt alles beim Alten, mit geringfügigen Änderungen. Dieselbe Karte, zwei Attentäter und eine Uhr, die von zehn nach unten zählt. Fällt der Startschuss, beginnt aber ein komplett anderes Spiel. Die erste Zielperson wird bekannt gegeben, woraufhin beide Spieler wie von der Wespe gestochen loslaufen.

Die Regeln sind einfach: Wer zuerst fünf unbemerkte Kills macht, gewinnt. Nach einem Kill hat der andere Spieler noch zwanzig Sekunden Zeit, dasselbe Ziel zu töten. Wer eine andere Person tötet, verliert einen Punkt.

Großartiges Auskundschaften und Planen ist nicht mehr möglich, jetzt muss alles in einem Zehntel der üblichen Zeit erledigt werden, wenn der andere Spieler nicht gewinnen soll. Auch wenn jeder in seiner eigenen Welt spielt und die des anderen nur geringfügig beeinflussen kann, ist der Gegner immer präsent. Wie schnell er ist, was er macht und welche Ideen er verfolgt. Das macht ordentlich Druck, sollte einen aber nicht verunsichern.

Es ist ein ständiges Abwägen und Entscheiden. Mein Opfer ist gerade unbewacht, sollte ich zuschlagen oder einen besseren Moment abwarten? Oder sollte ich innehalten, meinem Gegner den Vortritt lassen und sein Attentat dann sabotieren? Oder sollte ich mich schon mal an einen anderen Ort begeben, an dem das nächste Opfer erscheinen könnte und dann mit großem Vorsprung vorlegen? Und diese Fragen tauchen sekündlich auf und müssen auch genauso schnell beantwortet werden.

Der Ghost Mode erfordert zudem, viel zu improvisieren. Da wird alles als Waffe und Verkleidung genutzt, was gerade da ist, egal ob Brecheisen oder Flamingo-Kostüm. In verbotenen Bereichen muss selbsverständlich weiterhin geschlichen werden, aber in Anbetracht des Wettkampfs viel flinker. Und falls ihr entdeckt wurdet, muss mit diesem Handicap weitergespielt werden - ruhig vorgehen, während die Meute nach euch sucht.

Der typische schwarze Humor von Hitman schwenkt hierbei in eine andauernde Situationskomik ein, bei der zwei Glatzköpfe sich immer wieder mit allen Mitteln auf den armen huttragenden Senioren stürzen, den das Spiel nun mal zur Zielperson erklärt hat. Und die daneben stehenden Passanten durchblicken nicht, was das Ganze eigentlich soll.

Dabei ist nach der ersten Minute bereits klar, gegen welchen Gegner ihr gerade antretet. Bei schwächeren ist es möglich, zu experimentieren, bei stärkeren, etwas dazuzulernen und mit gleich starken liefert ihr euch fesselnde "Kopf an Kopf"-Rennen. Es ist immer anders und immer spannend. Zu Trainingszwecken gibt es nun mal keine bessere KI als die tatsächliche Intelligenz eines anderen Menschen.

Der Ghost Mode hebt die Isolation des Singleplayer-Simulators auf und beantwortet den Spielern endlich die ewige Frage, wie gut sie als Attentäter wirklich sind, indem er sie gegen andere antreten lässt. Der Gegner ist eine "realere" Bedrohung als nach irgendwelchen Punktetabellen in den Herausforderungsmodi des Vorgängers zu spielen. Der Multiplayer erfordert mehr denn je, sich mit der Karte vertraut zu machen, Kleidungen zu wechseln und Gegenstände zu beschaffen. Der Multiplayer ist eine Prüfung und ein Trainingsmodus in einem.

Was dem Modus fehlt, um perfekt zu sein

Der Modus befindet sich zurzeit noch in der Beta-Phase. Bis jetzt steht auch nur das „Formel 1“-Rennen auf dem Miami-Schauplatz für Duelle zur Verfügung, die anderen sollen später folgen. Das ist begrüßenswert, um optisch mehr Abwechslung zu bieten, auch wenn die Karte nichtsdestotrotz mit ihrem Renngelände und Waffenlabor einen interessanten Spielplatz darstellt.

Was die Mechaniken und Bewertungskriterien angeht, besteht noch viel Luft nach oben. Einerseits sollte der Tod des Attentäters ebenfalls zu einem Minuspunkt führen, da dies ähnlich wie das Töten anderer Personen dem professionellen Vorgehen widerspricht. Andererseits sollten kreativere Kills deutlich besser bewertet werden als grobe. Und es sollte mehr Möglichkeiten geben, das Spiel des anderen Attentäters zu sabotieren.

Aber so oder so, das Gerüst ist da und wenn der Entwickler will, kann er daraus noch viel machen, auch wenn es nur noch ein kleines Publikum interessieren wird, dieses dafür aber begeistern kann.