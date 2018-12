Heute ist ein guter Tag, sich an die großartigen Zeiten der ersten PlayStation zu erinnern. Denn vor exakt 24 Jahren erschien die legendäre Konsole in Japan. Wir zollen unseren Tribut an viele unvergessliche Erinnerungen.

Ach, damals ... Viele von euch geraten sicherlich auch ins Träumen, wenn ihr an eine Zeit zurückdenkt, in der die virtuelle Welt aus groben Pixeln, kantigen Polygonmodellen und verzerrten Texturen bestand. Ähm ... Nun gut. Es mag eine andere Zeit gewesen sein, die klarerweise mit der heutigen Technik nicht mithalten kann.

Aber heißt das, dass damit automatische all die schönen Erinnerungen, die ihr an die erste PlayStation habt, ausgelöscht sein müssen? Niemals lassen wir das zu! Daher nehmen wir euch mit auf eine Zeitreise zu den Höhepunkten (und ein paar Momenten, die wir dann doch lieber vergessen würden). Viel Spaß beim Schmökern!

Die Crème de la Crème

Es gibt sie immer, die Besten der Besten! So natürlich auch auf der ersten PlayStation. Diese Spiele sind auch nach heutigem Standard immer noch ganz weit oben in allen möglichen Ranglisten zu finden. Einige davon sind zeitlose Klassiker, anderen haben die Spielelandschaft selbst geprägt.

Persönliche Favoriten

Als wir angefangen haben, uns intern über die besten Spiele für die PlayStation auszutauschen, flogen ganz schön schnell die Fetzen! Denn die Meinungen gingen teils arg auseinander. Das hat uns aber angespornt, ein elaboriertes Bewertungssystem auszuarbeiten, nach dem wir eine Top 10 unserer Lieblingsspiele erstellt haben. Mit einigen Überraschungen, gerade auf den vorderen Rängen.

Eine riesige Spiele-Bibliothek

Für die PlayStation sind so viele Spiele erschienen, dass ein Gesamtüberblick schier unmöglich wäre. Aber es gibt eine große Anzahl, die den Gamern in Erinnerung geblieben sind und die untrennbar mit der Marke "PlayStation" verbunden bleiben werden.

Und darüber solltet ihr besser schweigen ...

Licht und Schatten, Gut und Böse, Yin und Yang, gute Spiele und ... dieser Schrott. Auch auf der PlayStation gab es komplette Griffe ins Klo, teilweise auch von namhaften Entwicklern. Tja, wäre auch irgendwie langweilig, wenn alles immer nur supergeil wäre.