Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, über Spider-Man's Fähigkeiten zu verfügen? Problemlos auf jedes noch so hohe Haus zu klettern, mithilfe von Spinnweben durch Städte zu schwingen und alle noch so akrobatischen Stunts mit Leichtigkeit zu bewältigen. Wie der folgende Cosplayer in einem Video beweist, steht er Spider-Man zumindest in Sachen Stunts in nichts nach.

Das ist der Trailer zum PS4-Hit Spider-Man:

Die Aufgabe eines Cosplayers ist es, die von ihm ausgewählte Rolle zumindest äußerlich so originalgetreu wie möglich nachzuahmen. Oftmals ist das gar nicht so einfach, da viele, die das Hobby betreiben, entsprechende Kostüme nicht selten selbst herstellen müssen.

Schlüpft man nun in die Rolle des Marvel-Helden Spider-Mans hat man es da denkbar einfacher, könnte man meinen. Immerhin wäre ja abseits einer sportlichen Statur nicht mehr notwendig, als ein passendes, auch käuflich erwerbbares Ganzkörperkostüm überzuziehen.

(Quelle: Youtube, Ronnie Street Stunts)

Nicht unwesentlich zur Authentizität eines jeden Cosplayers trägt jedoch auch bei, wenn typische Verhaltensmuster der jeweiligen fiktiven Figur auf gelungene Art und Weise kopiert und präsentiert werden - und das ist diesem Cosplayer mehr als gelungen.

Im direkten Vergleich zu Spideys Stunts aus dem PS4-exklusiven Action-Adventure Spider-Man gibt er sich keine Blöße, wie er im obigen Video eindrücklich zur Schau stellt.

Ob Salto, Rolle, Rad oder alles auf einmal, dieser Cosplayer stellt so manche akrobatische Glanzleistungen von Spider-Man problemlos nach. Was haltet ihr von dem Video? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!