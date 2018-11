Auch in der zweiten Folge unserer spieletipps-Videoreihe sprechen wir wieder frei nach Lust und Laune über aktuelle Themen der Videospiel-Welt. Neben Chefredakteur Markus und Redakteur Matthias hat es diesmal unseren Praktikanten Stefan vor die Kamera verschlagen:

In der zweiten Folge sprechen wir zunächst über Battlefield 5, das bisher einen nicht allzu geglückten Start hingelegt zu haben scheint. Danach diskutieren wir den Umstand, dass in den letzten Monaten einfach viel zu viele Spiele erschienen sind. Und zuletzt reden wir dann ausgiebig über Red Dead Online, und welche Erlebnisse wir in diesem schon machen konnten. Sollten euch die Themen weiterführend interessieren, könnt ihr hier unsere ersten Eindrücke aus Red Dead Online nachlesen. Den Test zu Battlefield 5 wollen wir euch aber auch ans Herz legen.

Doch wie auch schon letzte Woche gilt: Bitte bedenkt, dass dieses Format auch für uns noch ganz neu ist. Noch probieren wir aus und sind auf euren Input angewiesen. Also schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und falls es euch nicht gefallen hat: Schreibt uns, was wir besser machen können. Wir freuen uns auf eure Meinung.

Wie gesagt, über eure konstruktive Kritik - oder auch Lob - in den Kommentaren würden wir uns sehr freuen. Auch interessiert uns eure Meinung zu den Themen, die wir besprochen haben. Bis gleich im Kommentarbereich!