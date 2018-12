In den letzten Monate hat Nintendo seine prominente Maskottchenprügelei ausgiebig zelebriert. Nicht nur deswegen sind die Erwartungen immens. Der kühne Titelzusatz „Ultimate“ tut sein Übriges und suggeriert euch den neuen Serienprimus.

Kleiner Spoiler vorweg: Super Smash Bros. Ultimate ist das beste exklusive Switch-Spiel des Jahres. Das sagt aber nur bedingt etwas über die Qualität aus. Das Nintendo-Jahr 2018 war bisher recht unspektakulär und wurde von vielen Portierungen dominiert. Die „nur“ guten Pokémon – Let's Go, Pikachu und Let's Go, Evoli stellten bis dato die Höhepunkte dar.

Die Zeichen stehen aber gut, dass das neue Smash das schwache Nintendo-Jahr rettet, denn immerhin gibt es über 70 Kämpfer, die euch … nanu? Da stehen ja nur acht Charaktere zur Auswahl! Richtig. Die Kämpferriege ist zu Spielstart ganz nostalgisch auf die acht Maskottchen aus dem Originalspiel reduziert.

Nach und nach schaltet ihr immer neue Kämpfer frei. Das tut ihr, indem ihr den Klassisch- bzw. Abenteuermodus spielt oder euch in Smash-Partien austobt. Damit reagieren die Entwickler auf die Kritik der Fans, die in Super Smash Bros. for Wii U gerne mehr freispielbare Charaktere gehabt hätten.

Lucina und Chrom sind sogenannte „Echo-Kämpfer“. Ihr Kampfverhalten basiert auf anderen Charakteren.

Leider ist es in Ultimate auch nicht optimal gelöst. Ihr schaltet neue Charaktere quasi am laufenden Band frei – ganz ohne Mühe. Das Freischaltsystem ist dadurch nicht motivierend und eigentlich überflüssig. Es kann sogar ziemlich nervig werden, wenn ihr euch z.B. direkt kompetitiv im Online-Multiplayer messen wollt, euch aber fast alle Kämpfer fehlen.

Die perfekte Rezeptur wird verfeinert

Der Gedanke ist aber an sich nicht verkehrt. Vor allem Neueinsteiger sollen nicht von der gigantischen Kämpferauswahl erschlagen werden. Stattdessen macht ihr euch nach und nach mit neuen Charakteren vertraut, lernt die Attacken und verinnerlicht die Eigenheiten des Kampfsystems. Die neuen Kämpfer wie King K. Rool, Simon Belmont oder Ridley fügen sich gut in die Kämperriege ein.

Apropos Kampfsystem: Das Grundgerüst ist wenig überraschend dasselbe geblieben. Ihr prügelt alles und jedem die Prozente um die Ohren. Je höher die Prozentanzeige ist, desto leichter wird es, den Gegner aus dem Bildschirm zu schleudern.

Dabei könnt ihr mannigfaltige Items zur Hilfe nehmen oder auch Pokémon bzw. andere Helfer in den Kampf schicken. Zahlreiche Einstellungen ermöglichen euch dabei, individuelle Smash-Regeln zu erstellen, um nach eurem Gusto zu kämpfen. Das Spielprinzip sorgt vor allem auf der Coach mit Freunden nach wie vor für einen Heidenspaß.

Nichtsdestotrotz gibt es einige kleine Änderungen, die Smash-Veteranen sofort auffallen werden. So könnt ihr z.B. Smash-Angriffe deutlich länger aufladen und halten. Wenn ihr in der Luft seid, ist das Ausweichen zur Seite möglich und durch gutes Timing verschafft euch der perfekte Block einen Vorteil. Erfreulich ist, dass Würfe nicht mehr so mächtig sind.

Das Spieltempo orientiert sich an dem "Wii U"-Ableger, die Inszenierung wirkt aber deutlich wuchtiger. Das klingt zwar alles marginal, sorgt aber für ein neues Spielgefühl, das zu gefallen weiß.

Im Klassisch-Modus geht es wieder klassisch zu

Eure erste Anlaufstelle wird garantiert der Klassisch-Modus sein, der im "Wii U"-Ableger aufgrund der kuriosen Neuerungen harsch kritisiert wurde. In Ultimate kehren die Entwickler nicht nur zu den Wurzeln zurück, sondern präsentieren euch den besten Klassisch-Modus der Reihe!

New Donk City aus Super Mario Odyssey ist eine der wenigen gänzlich neuen Stages.

Wie gewohnt müsst ihr sechs Kämpfe nacheinander überstehen. Je nachdem, wie gut ihr euch schlagt, steigen der Schwierigkeitsgrad und die Belohnungen. Neben einem Bonusspiel erwartet euch abschließend ein fordernder Bosskampf. Der allseits bekannten Meisterhand müsst ihr euch ebenso stellen wie etwa auch Dracula und Rathalos. Die Bosse verfügen über viele Angriffe, sind toll inszeniert und – abhängig vom Schwierigkeitsgrad – nicht selten nervenaufreibend schwer.

Das Beste am Klassisch-Modus ist, dass jeder Charakter seine eigene Route mit einem angepassten Thema hat. Bowser muss es zum Beispiel mit in Rot gekleideten Charakteren aufnehmen, während Pummeluff die alte N64-Riege herausfordert. In Erinnerung bleibt auch Ryus Kampagne, bei der ihr quasi Street Fighter 2 nachspielt. Dabei trefft ihr u.a. auf Little Mac oder einen grünen Donkey Kong, die Balrog bzw. Blanka mimen.

Ryus Kumpel Ken ist auch am Start!

Leider gibt es abseits des Klassisch-Modus, des Multi-Smash-Modus und des obligatorischen Trainings keine weiteren „kleinen“ Einzelspielermodi – es wurde sogar einiges gestrichen! Missionen, Zielscheiben-Smash und selbst der Home-Run-Wettkampf sind nicht vorhanden. Der Stage-Editor, mit dem ihr in den letzten Serienablegern eigene Arenen kreieren konntet, ist ebenfalls weg.

Endlich wieder ein Story-Modus?

Das Entwickletteam um Masahiro Sakurai hat sich im Nachhinein vielleicht keinen Gefallen damit getan, als es in Super Smash Bros. Brawl einen umfangreichen und abwechslungsreichen Story-Modus (Subraum Emissär) eingebaut hat, der allein schon eine Stunde mit Zwischensequenzen füllen konnte.

Die Erwartungen der Fans sind seitdem hoch und wurden auf Wii U und 3DS enttäuscht, da es keine Story-Modi gab. In Ultimate soll der Abenteuermodus „Stern der irrenden Lichter“ die Lücke füllen. Serienschöpfer Masahiro Sakurai hat aber bereits bei der Ankündigung tiefgestapelt, um Enttäuschungen zu vermeiden. Demnach solle man keinen Subraum Emissär erwarten – es gehe mehr um Spaß als um Story.

Die Helden blicken ihrem Schicksal entgegen – nur einer kann entkommen.

In „Stern der irrenden Lichter“ startet ihr als Kirby und erkundet eine große Oberwelt. Überall warten Geisterkämpfe mit besonderen Kniffen auf euch, die ihr gewinnen müsst, um Geister zu befreien und neue Kämpfer zu erwecken. Die befreiten Geister könnt ihr anschließend „ausrüsten“, um von Effekten zu profitieren.

Dabei gibt es drei Typen von Primärgeistern (rot, blau, grün), die sich nach dem „Schere, Stein, Papier“-Prinzip gegenseitig aushebeln. Der Primärgeist spiegelt eure Stärke wieder und steigt im Level auf. Darüber hinaus fügt ihr dem Primärgeist Sub-Geister hinzu, die euch mit weiteren Bonuseffekten ausstatten.

Der Schein trügt …

Die Idee dahinter ist, dass ihr euch immer passende Geister-Teams erstellt, um Herausforderungen besser zu meistern. Wenn die Kampfarena z.B. mit Lava bedeckt ist, benötigt ihr einen Geist, der euch immun gegen Feuerschaden macht. Kämpft ihr stattdessen gegen einen Metallgegner, solltet ihr einen Geist ausrüsten, der Bonusschaden gegen Metall austeilt.

Die Oberwelt ist zwar relativ starr, dafür aber hübsch gezeichnet.

So deckt ihr immer mehr von der Karte auf, bestreitet neue Geisterkämpfe und entdeckt sogar manchmal Dungeons, die kleine Rätsel zu bieten haben. Die ersten ein bis zwei Stunden werdet ihr viel Spaß haben!

Nach der anfänglichen Euphorie deutet sich leider die große Schwäche an. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr unausgewogen und macht den Abenteuermodus repetitiv, belanglos und langweilig. Die Geister leveln nämlich sehr schnell, sodass ihr bereits nach kurzer Spielzeit mehrere Geister auf Level 99 haben könnt. Anschließend ist der Großteil der Kämpfe ein Witz. Zum Release soll ein Patch einen neuen Schwierigkeitsgrad hinzufügen, der den Modus hoffentlich retten kann.

King K. Rool wurde von vielen Fans lange gewünscht!

Fakten:

75 Kämpfer mit Neulingen wie King K. Rool und Simon Belmont

über 100 Stages stehen zur Auswahl (jede Stage hat eine Omega- und Schlachtfeldversion)

sechs weitere Charaktere und fünf Stages sollen als DLC erscheinen

jeder Kämpfer hat im Klassisch-Modus eine eigene Route (auch im Koop spielbar)

bekannte Modi wie der Home-Run-Wettkampf oder Stage-Editor wurden gestrichen

Abenteuermodus bietet eine Spielzeit von 15–20 Stunden

Modus ist zu leicht und wird schnell eintönig

über 1.000 Geister können gesammelt werden

spielt mit bis zu acht Spielern im lokalen Multiplayer

viele Einstellungen für eigene Regeln und Spezial-Smash-Kämpfe

Online-Multiplayer ist vorhanden (Switch Online-Mitgliedschaft wird benötigt)

GameCube-Controller wird unterstützt ("Wii U"-Adapter ist kompatibel)

Spiel läuft im Handheld-Modus flüssig und ist gut spielbar

amiibo-Figuren werden unterstützt

