Einer unserer Leser aus Österreich teilte uns letztens eine unglaubliche Geschichte mit. Als er sich November 2013 direkt zum Release eine PlayStation 4 kaufen wollte, war der Ansturm im Kaufhaus so groß, dass er unter eine Menschenmasse geriet. Eine ziemlich schlimme Situation, aber was danach passierte, erfreut ihn noch heute.

Die PS4 konnte direkt mit Battlefield 4 eingeweiht werden:

Als wir kürzlich auf Facebook den fünfjährigen Geburtstag der PlayStation 4 feierten, schrieb uns Thomas seine Geschichte. Diese hat uns derartig bewegt, sodass wir nicht anders konnten, als ihn nach einem Interview zu fragen, um seine Erlebnisse für die Nachwelt festzuhalten.

Thomas kann heute über den Vorfall lachen. „Mein Fehler war es, dass ich mir die Konsole nicht vorbestellt habe“, erklärt er. Stattdessen wollte er sie im Laden kaufen, weshalb er sich am Vortag des Releases im Media Markt nach seinen Chancen erkundigte. Dabei verriet ihm einer der Mitarbeiter im Stillen, dass sie anscheinend noch ein paar Vorbesteller-Konsolen im Lager hätten, die nicht abgeholt worden wären. "Du kannst dein Glück versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du aufs Maul bekommst, ist höher, als dass du eine abbekommst", gab ihm der Mann dabei noch mit auf den Weg.

„Ich habe diese Warnung ignoriert, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sich das an so viele Leute weiterrumgesprochen hat. Die hätten das eigentlich kommen sehen müssen“, erzählt er. Am nächsten Tag war Thomas sehr früh da, um als einer der ersten vor dem Eingang warten zu können. Es bildeten sich riesige Massen und als der Laden öffnete, brach plötzlich Chaos aus und er wurde von den Menschen überrannt. „Es ging alles so schnell. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben richtige Todesangst.“

Glücklicherweise konnten ihn Personen herausziehen, woraufhin er direkt ins Krankenhaus gefahren wurde. Er hatte sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zugezogen, seine Uhr und seine Brille waren ebenfalls kaputt. „Ich habe am nächsten Tag bei der Filiale angerufen, um mich zu beschweren, über eine Klage habe ich auch nachgedacht. Es hatte wegen der PS4 ja vieler solcher Fälle gegeben, vor allem in den USA. Ich musste dabei auch an die Massenpanik der Love Parade von 2010 denken.“

Zu seiner Überraschung wurde Thomas von dem Filialenchef in sein Büro eingeladen. Dort wartete ein großes Geschenk auf ihn: Der Chef schenkte ihm zur Entschädigung eine PlayStation 4 samt Controller und vier Spielen. Dazu gehörten FIFA 14, Assassin's Creed - Black Flag, Call of Duty - Ghosts und Battlefield 4.

Dieses Foto von der PS4, die er geschenkt bekommen hat, schickte uns Thomas über Facebook.

Zum Schluss wurde Thomas von der Security noch sicher zum Wagen seiner Mutter eskortiert. Heute, fünf Jahre später, funktioniert die besagte PlayStation immer noch und wird auch noch ausgiebig genutzt. Seinem Spielegeschmack ist er über die Jahre treugeblieben. Aktuell zockt er Battlefield 5, FIFA 19 und Call of Duty - Black Ops 4.

Auf die Frage, wie er beim Release der PlayStation 5 vorgehen wird, reagiert er lachend: „Entweder werde ich sie mir vorbestellen oder mir einen Schutzanzug anziehen.“ Wir danken Thomas für seine Offenheit und wünschen ihm alles Gute und noch weiterhin viel Spaß beim Zocken.