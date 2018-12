Pokémon Go: So funktioniert der PvP-Modus

Nun, da endlich Klarheit darüber besteht, dass es einen PvP-Modus in Pokémon Go geben wird, kommen weitere Infos seitens Niantic. In einer Pressemitteilung erklären sie die Details zu den als "schnell und freundschaftlich" beschriebenen Trainer-Kämpfen. Wir geben euch einen Überblick.

Die vierte Generation kommt mit vielen neuen Pokémon daher:

Vor allem der soziale Aspekt soll beim PvP-Modus im Vordergrund stehen: Niantic möchte "Pokémon Go"-Spieler damit näher zusammenbringen, indem sie noch stärker zu Begegnungen im Real-Life animiert werden.

Kampf-Codes, Teams und Kampf-Ligen

Wenn ihr euch als Spieler im echten Leben begegnet, werdet ihr in der Lage sein, im Kampf gegeneinander anzutreten. Dafür erstellt ihr eine Gruppe aus drei Monstern, die in Echtzeit gegen das Team des anderen Spielers antreten. In den Kampf selbst gelangt ihr über Einladungs-Codes. Sobald ihr euch einmal im echten Leben bekämpft habt und das Freundschafts-Level zwischen euch und dem anderen Trainer auf "Hyper" oder höher ist, könnt ihr euch auch aus der Entfernung zum Kampf herausfordern.

Fair sollen die Kämpfe dadurch bleiben, indem gestaffelte Kampf-Liegen eingeführt werden, die jeweils Stärkegrenzen der Monster beinhalten, die im Kampf antreten dürfen. Diejenigen, die eine große Herausforderung suchen, wählen die Meister-Liga, die keine Begrenzungen hat.

Neue Gameplay-Mechanismen

Für die Trainer-Kämpfe wurde das Spiel auch um zwei Gameplay-Elemente erweitert, die das PvP zu einer Kombination aus klassischem Pokémon-Spiel und den Besonderheiten des mobilen Ablegers machen sollen: So könnt ihr neue aufladbare Attacken freischalten und mit dem richtigen Timing einen Schutzschild erzeugen. Beide Elemente sollen den Kämpfen strategische Tiefe verleihen.

Nach jedem Kampf werden die Teilnehmer Belohnungen wie spezielle Evolutions-Gegenstände erhalten. Diese sollen unabhängig von der gewählten Liga gleichwertig für beide Trainer ausfallen. Außerdem ist versprochen, dass mit der Zeit weitere Elemente zum PvP hinzugefügt werden. Ein Veröffentlichungsdatum steht derweil noch aus.

Wer von euch spielt denn noch Pokémon Go und wer kehrt zum Spiel zurück, sobald der PvP-Modus verfügbar ist? Freut ihr euch darauf, endlich gegen andere Trainer antreten zu dürfen? Schreibt es uns in die Kommentare!