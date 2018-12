In Destiny 2 hat sich unbemerkt ein im wahrsten Sinne des Wortes großer Bug eingeschlichen, der den Endboss Protheon ungewollt riesig erscheinen lässt. Das Kuriose daran: Die Spieler sind begeistert von diesem Fehler.

Bis vor Kurzem sorgte ein Bug dafür, dass der Vex-Endboss Protheon im Strike "Die verdrehte Säule" auf das Dreifache seiner eigentlichen Größe anwuchs, dies berichteten die Kollegen von Kotaku. Wie aus einem Tweet von "Destiny 2"-Entwickler Bungie hervorgeht, ist dieser Fehler allerdings inzwischen behoben worden.

This week we fixed an issue where Protheon, Modular Mind, the boss of the Inverted Spire strike, grew three times his normal size.



You asked for video evidence so here's your "bigboi" in action. pic.twitter.com/CF0OgyDAvL