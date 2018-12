In der dritten Ausgabe unserer locker-flockigen Laberrunde geht es vor allem ums Resident Evil 2 Remake und unsere Eindrücke vom Anspiel-Event. Wir fragen uns zudem: Kann so ein alter Hut in neuem Aufguss überhaupt funktionieren? Außerdem reden wir über die nächste Generation der Konsolen und über die dezent absurden News rund um die PS Classic:

Wenn ihr mehr zu den besprochenen Themen wissen wollt, lest unsere Vorschau zu Resident Evil 2, "Vier Stunden Panik, Tod und Überraschungen". Wir haben natürlich auch weitere Informationen zu den nicht genutzten Spielen der PS Classic und dem vermeintlichen Bild des Gehäuses der PlayStation 5 auf Lager.

Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback: Sagt uns, was euch an spieletalks gefällt und was ihr euch für die Zukunft der Talk-Runde wünschen würdet. Wir arbeiten derweil fleißig weiter an unserer Studio-Kulisse. Versprochen.

Welches der Themen dieser Spielewoche hat euch denn am meisten interessiert? Was sagt ihr zu unseren Meinungen über Resident Evil 2, die PS Classic und die Zukunft der stationären Konsolen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!