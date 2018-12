Super Smash Bros. Ultimate: Der ultimative Einsteiger-Guide

Na endlich: Super Smash Bros Ultimate ist da! Mit über 70 Kämpfern und mehr als 100 Arenen erweist sich das Spiel als ganz schöner Brocken! Das ist zwar durchaus zu begrüßen, aber könnte gerade Einsteiger etwas abschrecken, zumal es auch noch jede Menge freischaltbare Objekte gibt. Und wie sieht das mit den Taktiken aus? Und welcher Charakter ist für Einsteiger geeignet? Und ... Ihr seht, es gibt viele Fragen.

Und wir haben die Antworten! - Hübsch säuberlich in einem Video verpackt zeigen wir euch, wie ihr euch zum "Smash Bros."-Veteranen mausert. Schaut mal rein!

Habt ihr noch Fragen? Oder seid ihr selbst Profis und habt noch ein paar gute Tipps und Anregungen für die Neuzugänge in der Community? Lasst uns gerne in den Kommentaren an eurem Wissensschatz teilhaben!