Das stundenlange Spielen von The Legend Of Zelda – Breath of The Wild verärgerte den Resetera-User JD sehr. Denn der Tag- und Nachtwechsel im Spiel war ihm einfach viel zu kurz und das störte ihn. Daraufhin entwickelte er die grandiose Idee, die Tageslänge von Zelda sowie weiterer Videospiele zu errechnen und zu vergleichen. Herausgekommen sind einige überraschende Fakten.

Zu kurze Tage? Dabei ist die Spielwelt von The Legend of Zelda - Breath of the Wild wunderschön:

Auf Resetera veröffentlichte JD seine Erkenntnisse. Er beginnt mit Breath Of The Wild und fand heraus, dass ein Tag- und Nachtablauf aus Zelda exakt 24 Minuten andauert. Eine Stunde entspricht demzufolge einer Minute.

Zudem ist die Tag- und Nachtlänge in diesem Zelda-Ableger zu 50/50 aufgeteilt, was für „Open World“-Games eher ungewöhnlich ist.

JD erstellte daraufhin eine Tabelle, in denen er die gesamte Tagesdauer (also Tag und Nacht) von "Open World" Spielen in Echtzeit darstellte. Hier seht ihr einen kleinen Überblick:

In Don't Starve ist euer Tag nach acht Minuten schon vorbei.

Zudem betont JD, dass die Tageszeit meist erheblich länger als die Nacht andauert. Außerdem fand er heraus, dass der durchschnittliche Wert von einem kompletten Tag in Videospielen 48 Minuten beträgt. Dabei weist er darauf hin, dass ihr seine Angaben nicht auf die Sekunde genau berechnet sehen solltet.

Übrigens besitzt jedes Spiel einer Spielreihe eine unterschiedliche Länge der Tagesdauer.

In Elex könnt ihr euren Tag ruhig angehen lassen.

In seiner Liste taucht selbstverständlich nicht jedes Spiel nicht auf. Das liegt einerseits daran, dass ein einzelner Spieler kaum alle Zeiten alleine erörtern kann und andererseits, so JD, dass viele Spiele keine typischen Tages- und Nachtzyklen besitzen. Als Beispiel nannte er Spider-Man, Mittelerde - Mordors Schatten und Assassin’s Creed - Odyssey.

Zwei kleine "Fun Facts" möchten wir euch zudem nicht vorenthalten: Bei Far Cry 3 und Far Cry 4 steht die Zeit still, wenn auch ihr still steht. Und die Tagesdauer ist in No Man’s Sky von dem Planeten abhängig, auf dem ihr euch befindet.

Seid ihr überrascht, wie schnell die Zeit in Spielen wie The Witcher 3 an einem Tag vergangen ist oder bestätigt die Liste eure Vermutungen? Vielleicht habt auch ihr die eine oder andere Entdeckung machen können. Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren lesen!