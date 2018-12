Dass es beim Spielen zusammen mit Freunden schon mal lauter werden kann, ist für euch bestimmt keine Überraschung. Doch wenn sich die Nachbarn dabei massiv gestört fühlen, kann es des Öfteren passieren, dass plötzlich die Polizei vor der Tür steht. So auch geschehen im Fall des US-Amerikaners Jovante M. Williams. Doch hier haben die Cops mal ganz anders reagiert.

Gegenüber der englischsprachigen Seite Yahoo berichtet Williams, dass es gegen wegen Lärm aus der Wohnung seiner Freunde schön öfter Beschwerden gegeben hätte. Deshalb würden sie seit einiger Zeit Videospiele ohne Ton zocken. "Wir machen keinen Ärger. Wir sind einfach Erwachsene, die ab und zu ein paar Bier trinken." Sagte er gegenüber Yahoo.

So ergab es sich, dass am vergangenen Freitag nach der Veröffentlichung des Spiels Super Smash Bors. Ultimate mehrmals die Polizei vor der Tür stand. Nachdem diese wiederholt auf Nummer sicher gegangen sein, dass die Freunde wirklich nicht zu laut seien, fragte einer der Polizisten schließlich nach, was die Gruppe um Williams eigentlich spiele. Was sich daraus ergab, könnt ihr auf seinem Facebook-Profil sehen.

Williams machte ihnen das Angebot Super Smash Bros. Ultimate mit ihnen zu spielen, welches die Polizisten prompt annahmen: "Erst haben wir uns Sorgen gemacht. Es gibt so viele Videos in denen solche Situationen schrecklich ausgehen. Ich möchte nicht im Gefängnis enden, dass meine Freunde und ich verletzt werden oder gar einen Tumult starten. Aber wisst ihr was? Die Polizei hat gefragt, was Smash Bros. denn sei. Anstatt dass der Besuch negativ endet, war er sogar richtig schön."

Eigentlich hätte der Besuch für Williams und seine Freunde nicht besser enden können, obwohl die Nachbarn die Aktion bestimmt nicht so toll fanden. Was haltet ihr von dem Verhalten der Polizisten? Findet ihr es cool, dass sie zusammen mit der Party Smash Bros. gespielt haben, anstatt sie aufzulösen? Verratet es uns in den Kommentaren!